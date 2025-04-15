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Рада ухвалила законопроект про захист легальних медіа-сервісів від піратства

16:27, 15 квітня 2025
Рада підтримала законопроект про боротьбу з обходом платного доступу до контенту.
Рада ухвалила законопроект про захист легальних медіа-сервісів від піратства
Фото: sluga-narodu.com
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Верховна Рада підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт № 5870-д, який передбачає захист легальних медіа-сервісів, що працюють за системою умовного доступу. Документ також наближає українське законодавство до європейських стандартів у сфері авторських прав і боротьби з піратством.

Про ухвалення законопроєкту повідомила одна з його ініціаторок, народна депутатка від «Слуги Народу» Євгенія Кравчук, яка є заступницею голови парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.

За словами Кравчук, мета закону — створити конкурентні умови для учасників ринку та захистити інтереси тих провайдерів і платформ, які легально надають доступ до медіаконтенту та інвестують у розвиток української індустрії.

Законопроєкт передбачає:

  • правила захисту контенту, який надається з умовним доступом (тобто доступ можливий тільки після виконання певних умов — наприклад, підписки чи оплати);
  • боротьбу з нелегальним втручанням у системи такого доступу;
  • запровадження відповідальності за виготовлення, продаж, налаштування, рекламу та використання пристроїв чи програмного забезпечення, які дозволяють обходити системи обмеженого доступу.

Водночас користувачі, які споживають контент, не будуть нести відповідальності за порушення, якщо не брали участі у створенні або розповсюдженні заборонених інструментів.

«Це важливий крок у виконанні міжнародних зобов’язань України у сфері європейської інтеграції. Ми адаптуємо наше законодавство до європейських стандартів і зміцнюємо правову основу для захисту медіа-сервісів від незаконного втручання», — наголосила депутатка.

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Верховна Рада України ЗМІ піратство

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