Рада ухвалила законопроект про захист легальних медіа-сервісів від піратства

Верховна Рада підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт № 5870-д, який передбачає захист легальних медіа-сервісів, що працюють за системою умовного доступу. Документ також наближає українське законодавство до європейських стандартів у сфері авторських прав і боротьби з піратством.
Про ухвалення законопроєкту повідомила одна з його ініціаторок, народна депутатка від «Слуги Народу» Євгенія Кравчук, яка є заступницею голови парламентського Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики.
За словами Кравчук, мета закону — створити конкурентні умови для учасників ринку та захистити інтереси тих провайдерів і платформ, які легально надають доступ до медіаконтенту та інвестують у розвиток української індустрії.
Законопроєкт передбачає:
Водночас користувачі, які споживають контент, не будуть нести відповідальності за порушення, якщо не брали участі у створенні або розповсюдженні заборонених інструментів.
«Це важливий крок у виконанні міжнародних зобов’язань України у сфері європейської інтеграції. Ми адаптуємо наше законодавство до європейських стандартів і зміцнюємо правову основу для захисту медіа-сервісів від незаконного втручання», — наголосила депутатка.
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