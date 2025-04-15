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Верховна Рада схвалила законопроект про запровадження бази даних про внутрішньо переміщених осіб

16:19, 15 квітня 2025
Парламент прийняв за основу законопроект про запровадження Бази даних про внутрішньо переміщених осіб, яка створюється з метою обліку та верифікації.
Верховна Рада схвалила законопроект про запровадження бази даних про внутрішньо переміщених осіб
Фото: yednanniazaradydii.org.ua
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Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект 12301, яким пропонується викласти у новій редакції Закон «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

Нова редакція передбачатиме наступні зміни:

  • оновлюється визначення поняття «внутрішньо переміщена особа»;
  • передбачається, що взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (ВПО) та зняття з обліку ВПО є адміністративними актами у розумінні Закону «Про адміністративну процедуру»;
  • визначаються чіткі підстави для відмови у взятті на облік внутрішньо переміщеної особи;
  • запроваджується нова База даних про внутрішньо переміщених осіб, яка створюється з метою обліку внутрішньо переміщених осіб та верифікації їх потреб і є складовою частиною Єдиної інформаційної системи соціальної сфери;
  • закріплюється право кожної внутрішньо переміщеної особи мати доступ до інформації щодо обліку її як ВПО;
  • факт внутрішнього переміщення та адреса проживання ВПО підтверджуватиметься Витягом з Бази даних про внутрішньо переміщених осіб, який формуватиметься у паперовій або електронній формі;
  • встановлюються виключні підстави для зняття з обліку ВПО;
  • зазначається, що з метою реалізації своїх прав і свобод ВПО вважається такою, що постійно проживає в населеному пункті, за адресою проживання в якому її взято на облік як ВПО та визначається жителем громади;
  • вдосконалюється законодавче регулювання питання щодо забезпечення реалізації права ВПО на житло в окремій статті, в якій зокрема передбачаються особливості формування фондів житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб;
  • пропонується закріпити норми щодо функціонування інформаційно-аналітичної системи об’єктів нерухомого майна для забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом;
  • оновлюються норми щодо забезпечення права ВПО на соціальний захист та соціальну підтримку з уточненням, що держава вживає додаткових заходів забезпечення соціальної підтримки ВПО з дотриманням принципів адресності, стимулювання економічної самостійності її отримувачів, виходячи з наявного фінансового ресурсу Державного бюджету України;
  • встановлюється норма, згідно з якою вимога підтвердження неодержання пенсії від органів пенсійного забезпечення РФ до внутрішньо переміщених осіб не застосовується;
  • на законодавчому рівні закріплюється можливість створення Рад з питань внутрішньо переміщених осіб, які є консультативно-дорадчими органами при обласних, районних державних (військових) адміністраціях. Ради з питань внутрішньо переміщених осіб можуть також створюватися органами місцевого самоврядування;
  • додатково визначаються права ВПО у сферах освіти, охорони здоров’я, а також право на звільнення від негативних наслідків невиконання грошових зобов’язань за кредитними договорами та договорами позики;
  • регламентуються повноваження органів державної влади та місцевого самоврядування з питань забезпечення прав і свобод ВПО тощо.

Також законопроектом вносяться точкові зміни до законів України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та «Про виконавче провадження», які пов’язані із захистом прав ВПО.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України законопроект ВПО

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