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Верховная Рада одобрила законопроект о введении базы данных о внутренне перемещенных лицах

16:19, 15 апреля 2025
Парламент принял за основу законопроект о создании Базы данных о внутренне перемещенных лицах, которая предназначена для учета и верификации.
Верховная Рада одобрила законопроект о введении базы данных о внутренне перемещенных лицах
Фото: yednanniazaradydii.org.ua
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Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 12301, которым предлагается изложить в новой редакции Закон «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц».
Новая редакция предусматривает следующие изменения:

  • обновляется определение понятия «внутренне перемещенное лицо»;
  • предусматривается, что постановка на учет ВПЛ и снятие с учета являются административными актами в соответствии с Законом «Об административной процедуре»;
  • определяются четкие основания для отказа в постановке на учет ВПЛ;
  • вводится новая база данных о ВПЛ для учета и верификации их потребностей, которая станет частью Единой информационной системы социальной сферы;
  • закрепляется право каждого ВПЛ иметь доступ к информации о своем учете как ВПЛ;
  • факт внутреннего перемещения и адрес проживания ВПЛ будут подтверждаться выпиской из базы данных, которая может быть сформирована в бумажной или электронной форме;
  • устанавливаются исключительные основания для снятия ВПЛ с учета;
  • указывается, что для реализации своих прав и свобод ВПЛ считается постоянно проживающим в населенном пункте по адресу, где он поставлен на учет как ВПЛ, и признается жителем общины;
  • совершенствуется законодательное регулирование права ВПЛ на жилье в отдельной статье, где предусматриваются особенности формирования фондов жилья для временного проживания ВПЛ;
  • предлагается закрепить нормы о функционировании информационно-аналитической системы объектов недвижимости для обеспечения ВПЛ жильем;
  • обновляются нормы об обеспечении права ВПЛ на социальную защиту и поддержку с уточнением, что государство принимает дополнительные меры социальной поддержки ВПЛ с соблюдением принципов адресности, стимулирования экономической самостоятельности получателей, исходя из доступных финансовых ресурсов госбюджета Украины;
  • устанавливается норма, согласно которой требование подтверждения неполучения пенсии от органов пенсионного обеспечения РФ к ВПЛ не применяется;
  • на законодательном уровне закрепляется возможность создания Советов по вопросам ВПЛ — консультативно-совещательных органов при областных, районных государственных (военных) администрациях. Такие Советы также могут создаваться органами местного самоуправления;
  • дополнительно определяются права ВПЛ в сферах образования, здравоохранения, а также право на освобождение от негативных последствий невыполнения денежных обязательств по кредитным договорам и договорам займа;
  • регламентируются полномочия органов государственной власти и местного самоуправления по вопросам обеспечения прав и свобод ВПЛ и др.

Также законопроектом вносятся точечные изменения в законы Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и «Об исполнительном производстве», связанные с защитой прав ВПЛ.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины законопроект ВПЛ

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