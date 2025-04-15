Верховная Рада одобрила законопроект о введении базы данных о внутренне перемещенных лицах

16:19, 15 апреля 2025
Парламент принял за основу законопроект о создании Базы данных о внутренне перемещенных лицах, которая предназначена для учета и верификации.
Фото: yednanniazaradydii.org.ua
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 12301, которым предлагается изложить в новой редакции Закон «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц».
Новая редакция предусматривает следующие изменения:
- обновляется определение понятия «внутренне перемещенное лицо»;
- предусматривается, что постановка на учет ВПЛ и снятие с учета являются административными актами в соответствии с Законом «Об административной процедуре»;
- определяются четкие основания для отказа в постановке на учет ВПЛ;
- вводится новая база данных о ВПЛ для учета и верификации их потребностей, которая станет частью Единой информационной системы социальной сферы;
- закрепляется право каждого ВПЛ иметь доступ к информации о своем учете как ВПЛ;
- факт внутреннего перемещения и адрес проживания ВПЛ будут подтверждаться выпиской из базы данных, которая может быть сформирована в бумажной или электронной форме;
- устанавливаются исключительные основания для снятия ВПЛ с учета;
- указывается, что для реализации своих прав и свобод ВПЛ считается постоянно проживающим в населенном пункте по адресу, где он поставлен на учет как ВПЛ, и признается жителем общины;
- совершенствуется законодательное регулирование права ВПЛ на жилье в отдельной статье, где предусматриваются особенности формирования фондов жилья для временного проживания ВПЛ;
- предлагается закрепить нормы о функционировании информационно-аналитической системы объектов недвижимости для обеспечения ВПЛ жильем;
- обновляются нормы об обеспечении права ВПЛ на социальную защиту и поддержку с уточнением, что государство принимает дополнительные меры социальной поддержки ВПЛ с соблюдением принципов адресности, стимулирования экономической самостоятельности получателей, исходя из доступных финансовых ресурсов госбюджета Украины;
- устанавливается норма, согласно которой требование подтверждения неполучения пенсии от органов пенсионного обеспечения РФ к ВПЛ не применяется;
- на законодательном уровне закрепляется возможность создания Советов по вопросам ВПЛ — консультативно-совещательных органов при областных, районных государственных (военных) администрациях. Такие Советы также могут создаваться органами местного самоуправления;
- дополнительно определяются права ВПЛ в сферах образования, здравоохранения, а также право на освобождение от негативных последствий невыполнения денежных обязательств по кредитным договорам и договорам займа;
- регламентируются полномочия органов государственной власти и местного самоуправления по вопросам обеспечения прав и свобод ВПЛ и др.
Также законопроектом вносятся точечные изменения в законы Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и «Об исполнительном производстве», связанные с защитой прав ВПЛ.
Автор: Наталя Мамченко
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