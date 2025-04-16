Офицер Нацгвардии, совершивший смертельное ДТП, предстал перед судом

Офицера Национальной гвардии отправили за решетку.

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Криворожский районный суд признал виновным офицера Национальной гвардии Украины в совершении смертельного дорожно-транспортного происшествия. В результате аварии погибли три человека.

Как сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, мужчина осужден на 12 лет лишения свободы.

«Несмотря на полное отрицание своей вины и создание искусственного представления о виновности вымышленного лица, прокуроры в суде доказали, что в феврале 2023 года осужденный сел за руль внедорожника после употребления наркотических веществ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, двигаясь по автодороге «Николаев — Кривой Рог», во время обгона он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ.

В результате столкновения погибли трое военнослужащих — водитель и двое пассажиров легковушки.

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