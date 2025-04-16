Офіцер Нацгвардії, який вчинив смертельне ДТП, постав перед судом

Офіцера Національної гвардії відправили за ґрати.

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Криворізький районний суд визнав винним офіцера Національної гвардії України за фактом вчинення смертельного ДТП. Унаслідок аварії загинуло три людини.

Як повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону, чоловіка засуджено до 12 років позбавлення волі.

«Незважаючи на повне заперечення своєї вини та створення штучного уявлення щодо винуватості вигаданої особи, прокурори у суді довели, що у лютому 2023 року засуджений сів за кермо позашляховика після вживання наркотичних речовин», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що рухаючись автодорогою «Миколаїв – Кривий Ріг», під час обгону він виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем ВАЗ.

Унаслідок зіткнення загинули троє військових - водій та двоє пасажирів легковика.

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