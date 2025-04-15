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Дистанционная оплата штрафов ТЦК со скидками через Резерв+ заработает только летом – Минобороны

16:09, 15 апреля 2025
Закон подписан, но оплатить штраф за нарушение воинского учета с 50% скидкой в Резерв+ можно будет не раньше лета.
Дистанционная оплата штрафов ТЦК со скидками через Резерв+ заработает только летом – Минобороны
Фото: Минобороны
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент подписал закон, которым усовершенствованы механизмы привлечения к административной ответственности за нарушение правил воинского учета и законов об обороне и мобилизации №4316-IX (законопроект 12093).

Этим законом предлагается стимулировать нарушителей воинского учета к уплате штрафов и к военной службе.

В частности – путем предоставления 50% скидки при добровольной оплате штрафа от ТЦК, а также путем закрытия административных дел за нарушение воинского учета в отношении мужчин, которые добровольно поступят на военную службу.

Как отметили в Минобороны, этот закон также вводит онлайн-оплату штрафов ТЦК через приложение Резерв+ со скидкой.

Однако такая услуга заработает только летом.

«Приложение Резерв+ летом позволит военнообязанным оплатить штраф за нарушение воинского учета с 50% скидкой. Для граждан, которые уже проходят военную службу, но все еще имеют такой штраф, предусмотрено полное освобождение от его оплаты», – сообщили в Министерстве обороны.

Процедура онлайн-оплаты будет выглядеть следующим образом:
• подача пользователем заявления в Резерв+ о признании нарушения;

  • получение постановления о нарушении в Резерв+;
  • оплата штрафа по реквизитам в приложении с автоматическим подтверждением выполнения постановления.

Сервис будет иметь временные ограничения. После подачи заявления о нарушении в Резерв+ и вынесения постановления гражданин будет иметь 20 дней для оплаты штрафа с 50% скидкой. При невыполнении этого условия придется оплачивать штраф в полном объеме.

«Наша обязанность как государства – помогать гражданам в любых вопросах. Благодаря закону, который подписал Президент, мы сделаем оплату штрафа быстрой и удобной в приложении Резерв+», – сказала замминистра обороны Украины по вопросам цифровизации Катерина Черногоренко.

Автор: Наталя Мамченко

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штраф / штрафы ТЦК Минобороны Резерв+

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