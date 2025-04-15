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США заблокировали заявление G7 об осуждении удара РФ по Сумах – Bloomberg

16:08, 15 апреля 2025
Из-за позиции США G7 свернула подготовку заявления об атаке на Сумы.
США заблокировали заявление G7 об осуждении удара РФ по Сумах – Bloomberg
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США не поддержали проект заявления стран «Группы семи», в котором говорилось об осуждении российской ракетной атаки на Сумы 13 апреля. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с дипломатической перепиской, администрация Дональда Трампа объяснила свое решение желанием сохранить пространство для дальнейших переговоров с Москвой.

По информации издания, Вашингтон сообщил партнерам по G7, что не может присоединиться к документу, который прямо обвиняет Россию в продолжении войны против Украины. В проекте заявления планировалось указать, что удар по Сумах - очередное доказательство агрессивных намерений РФ.

Канада, которая в 2025 году председательствует в G7, проинформировала других членов, что без поддержки США принять заявление не удастся. В результате работу над документом приостановили.

Российское министерство обороны подтвердило факт удара по Сумах и заявило, что целью якобы были украинские военные, а в результате атаки погибли более 60 человек. В то же время президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что удару подверглись гражданские объекты, и среди погибших есть дети.

Президент Трамп в своем комментарии вечером в воскресенье назвал удар «ужасным», но при этом добавил, что, по словам его советников, Россия «допустила ошибку». Больше подробностей он не сообщил.

Обстрел произошел через два дня после встречи специального посланника Трампа Стива Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. 

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США Сумы ракетный удар

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