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Во Львовской области будут судить дельца, который за 2500 долларов обещал оформить инвалидность

23:48, 15 апреля 2025
Обвиняемый за денежное вознаграждение обещал мужчине, подлежащему мобилизации, помощь в оформлении группы инвалидности.
Во Львовской области будут судить дельца, который за 2500 долларов обещал оформить инвалидность
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Во Львовской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении 55-летнего местного жителя. Ему инкриминируется содействие в незаконной переправке лица через государственную границу Украины.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, обвиняемый за денежное вознаграждение обещал мужчине, который подлежит мобилизации, помощь в оформлении группы инвалидности. В частности, он уверял «клиента», что при его содействии вновь созданная экспертная комиссия по оценке повседневного функционирования примет положительное решение о присвоении такого статуса. Впоследствии это дало бы возможность беспрепятственно и на законных основаниях выехать за пределы Украины.

Свои услуги он оценил в 2500 долларов США. Мужчину задержали во время получения оговоренной «платы».

«Во время обысков по месту жительства фигуранта было обнаружено и изъято почти 30 000 долларов США, 11 000 евро, медицинская документация и другие вещественные доказательства», — добавили в прокуратуре.

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суд прокуратура

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