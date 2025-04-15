На Львівщині судитимуть ділка, який за 2500 доларів обіцяв оформити інвалідність

Обвинувачений за грошову винагороду обіцяв чоловіку, який підлягає мобілізації, допомогу в оформленні групи інвалідності.

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На Львівщині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно 55-річного місцевого мешканця. Йому інкриміновано сприяння у незаконному переправленні особи через державний кордон України.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, обвинувачений за грошову винагороду обіцяв чоловіку, який підлягає мобілізації, допомогу в оформленні групи інвалідності. Зокрема, запевняв «клієнта», що за його сприяння новостворена експертна комісія оцінювання повсякденного функціонування прийме позитивне рішення щодо присвоєння такого статусу. Відтак, в подальшому це надасть можливість безперешкодно на законних підставах виїхати за межі України.

Свої послуги він оцінив у 2 500 доларів США. Чоловіка затримали під час одержання визначеної «плати».

«Під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено та вилучено майже 30 000 доларів США, 11 000 Євро, медичну документацію та інші речові докази», - додали у прокуратурі.

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