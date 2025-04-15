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Єврокомісія незабаром представить план відмови від російського газу

15:57, 15 квітня 2025
Речниця Єврокомісії з питань енергетики Анна-Кайза Ітконен заявила, що найближчі тижні ЄК презентує план відмови від російського газу.
Єврокомісія незабаром представить план відмови від російського газу
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Європейська комісія незабаром представить детальний план відмови від постачання російського газу до 2027 року. Про це повідомила речниця Єврокомісії з питань енергетики Анна-Кайза Ітконенповідомляє Радіо Свобода. 

«Робота зараз триває, але план полягає в тому, щоб поступово відмовитися від російського викопного палива, тому ми розглянемо комплексні плани, які представимо в найближчі тижні», – сказала Ітконен.

Зазначимо, що видання Financial Times розповіло, що ЄС шукає способи розірвати російські газові контракти без штрафів. 

За словами трьох чиновників, які знають про план, Європейська комісія вивчає контракти та можливість оголошення обставин непереборної сили, що дозволить імпортерам вийти зі своїх зобов’язань без сплати додаткових зборів.

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Єврокомісія газ

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