У ЦПД при РНБО заперечили, існування якогось законодавчого акту, що обмежує тривалість канікул

Кожна школа може самостійно визначати тривалість, структуру та форму організації навчального року в межах, затверджених урядом.

Джерело фото: Thomas Park / Unsplash

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У мережі шириться інформація про те, що цьогоріч літні канікули триватимуть лише два місяці, а навчальний процес продовжиться до 30 червня. Нібито про це мовиться у постанові Кабінету Міністрів. Однак, як вказали у Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України, насправді не існує якогось законодавчого акту, що обмежує тривалість канікул.

«Законом України «Про повну загальну середню освіту» від 2020 року, кожен навчальний заклад самостійно визначає тривалість канікул, які, втім, не мають бути меншими 30 календарних днів», - наголосили там.

Відповідно до постанови уряду «Про початок навчального року під час воєнного стану в Україні», прийнятої у липні минулого року, поточний навчальний рік триватиме до 30 червня 2025 року.

Втім, як зазначає Міністерство освіти і науки України, кожен заклад загальної середньої освіти може самостійно визначати тривалість, структуру та форму організації навчального року в межах, затверджених урядом.

Тобто, вказують у ЦПД при РНБО, окремі навчальні заклади можуть продовжити повноцінне навчання у червні, зважаючи на психічний стан та інтелектуальний розвиток учнів, а також на освітні втрати, пов’язані зі складною енергетичною та безпековою ситуацією упродовж навчального року. Також у червні школи можуть, як і раніше, організовувати пришкільні табори або інші активності.

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