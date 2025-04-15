У Києві патрульні «на гарячому» зловили любителя швидкісної їзди – гнав 132 км за годину

У Києві патрульні продовжують притягати до відповідальності прихильників швидкісної їзди. Зокрема, як розповіли інспектори, вони зупинили автомобіль Ford, який рухався містом зі швидкістю 132 км/год.
Відтак, на порушника винесли постанову за ч. 4 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів, більш як на 50 км/год) КУпАП.
У поліції нагадують, що:
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