У Києві патрульні «на гарячому» зловили любителя швидкісної їзди – гнав 132 км за годину

Автомобіль Ford рухався містом зі швидкістю 132 км за годину.

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У Києві патрульні продовжують притягати до відповідальності прихильників швидкісної їзди. Зокрема, як розповіли інспектори, вони зупинили автомобіль Ford, який рухався містом зі швидкістю 132 км/год.

Відтак, на порушника винесли постанову за ч. 4 ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів, більш як на 50 км/год) КУпАП.

У поліції нагадують, що:

згідно з ч. 1 ст. 122 КУпАП — перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше як на 20 км/год — тягне за собою штраф у розмірі 340 гривень;

згідно з ч. 4 ст. 122 КУпАП — перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше як на 50 км/год — тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1700 гривень.

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