Українцям нагадали, за який період обчислюється середня зарплата у зв'язку з нещасним випадком на виробництві

Розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата для страхових виплат, є 12 календарних місяців роботи.

Фото: nov-rada.gov.ua

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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області пояснило, за який період обчислюється середня заробітна плата у зв'язку з нещасним випадком на виробництві.

Розрахунковим періодом, за який обчислюється середня заробітна плата для страхових виплат, є 12 календарних місяців роботи перед місяцем, у якому стався нещасний випадок, за тим місцем роботи, де нещасний випадок мав місце.

Якщо людина працювала на підприємстві, де стався страховий випадок, менше 12 календарних місяців, середня заробітна плата обчислюється за фактично відпрацьовані календарні місяці (з першого до останнього числа місяця).

У разі коли застрахована особа перебувала у трудових відносинах менше ніж календарний місяць, середній заробіток обчислюється за фактично відпрацьований час (календарні дні) перед настанням страхового випадку.

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