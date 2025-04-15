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Микола Чернотицький вдруге став головою правління «Суспільного мовлення»

15:43, 15 квітня 2025
На посаду претендували 4 кандидати, серед яких ексміністр культури Олександр Ткаченко.
Микола Чернотицький вдруге став головою правління «Суспільного мовлення»
Фото: Суспільне
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Наглядова рада "Суспільного мовлення" обрала головою правління АТ "НСТУ" Миколу Чернотицького. Таке рішення наглядова рада ухвалила 15 квітня під час другого етапу конкурсу.

Микола Чернотицький є чинним головою правління "Суспільного" з 2021 року.

На конкурс подавалися шість кандидатур — ексміністр культури Олександр Ткаченко, ексжурналіст і колишній керівник департаменту інформаційної політики Адміністрації Петра Порошенка Володимир Горковенко, засновник Infinitas та екскерівник PayTV StarLight Микола Фаєнгольд, медіа-менеджер, фінансовий консультант, політичний радник і колишній заступник гендиректора "Суспільного" Олександр Харебін, нинішній голова правління "Суспільного мовника" Микола Чернотицький, очільник КП "Муніципальна телевізійна мережа" Юрій Юрченко. 

Допустили чотирьох: Горковенка, Ткаченка, Фаєнгольда і Чернотицького. 

За Миколу Чернотицького проголосували  10 членів наглядової ради із 16-ти. Олександр Ткаченко набрав 6  голосів. За Володимира Горковенка та Миколу Фаєнгольда ніхто не проголосував.

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