Николай Чернотицкий во второй раз стал председателем правления «Суспильного мовлення»

Наблюдательный совет "Суспильного мовлення" избрал председателем правления АО "НСТУ" Николая Чернотицкого. Такое решение наблюдательный совет принял 15 апреля во время второго этапа конкурса.
Николай Чернотицкий является действующим председателем правления "Суспильного" с 2021 года.
На конкурс подавались шесть кандидатур — эксминистр культуры Александр Ткаченко, экс-журналист и бывший руководитель департамента информационной политики Администрации Петра Порошенко Владимир Горковенко, основатель Infinitas и экскеровник PayTV StarLight Николай Фаенгольд, медиа-менеджер, финансовый консультант, политический советник "Суспильного мовлення" Николай Чернотицкий, глава КП "Муниципальная телевизионная сеть" Юрий Юрченко.
Допустили четырех: Горковенко, Ткаченко, Фаенгольда и Чернотицкого.
За Николая Чернотицкого проголосовали 10 членов наблюдательного совета из 16-ти. Александр Ткаченко набрал шесть голосов. За Владимира Горковенко и Николая Фаенгольда никто не проголосовал.
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