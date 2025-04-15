Николай Чернотицкий во второй раз стал председателем правления «Суспильного мовлення»

На должность претендовали 4 кандидата, среди которых экс-министр культуры Александр Ткаченко.

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Наблюдательный совет "Суспильного мовлення" избрал председателем правления АО "НСТУ" Николая Чернотицкого. Такое решение наблюдательный совет принял 15 апреля во время второго этапа конкурса.

Николай Чернотицкий является действующим председателем правления "Суспильного" с 2021 года.

На конкурс подавались шесть кандидатур — эксминистр культуры Александр Ткаченко, экс-журналист и бывший руководитель департамента информационной политики Администрации Петра Порошенко Владимир Горковенко, основатель Infinitas и экскеровник PayTV StarLight Николай Фаенгольд, медиа-менеджер, финансовый консультант, политический советник "Суспильного мовлення" Николай Чернотицкий, глава КП "Муниципальная телевизионная сеть" Юрий Юрченко.

Допустили четырех: Горковенко, Ткаченко, Фаенгольда и Чернотицкого.

За Николая Чернотицкого проголосовали 10 членов наблюдательного совета из 16-ти. Александр Ткаченко набрал шесть голосов. За Владимира Горковенко и Николая Фаенгольда никто не проголосовал.

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