Адвоката, который потребовал 570 тыс грн за «решение вопроса» в суде, отправили за решетку

Адвокат осужден на 5 лет лишения свободы за вымогательство 570 тыс. гривен за «решение вопроса» в суде о взыскании невыплаченной зарплаты.

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В Киеве судом был вынесен обвинительный приговор адвокату, которого судили за вымогательство 570 тысяч гривен за помощь в вынесении Оболонским районным судом города Киева судебного приказа о взыскании с Общества невыплаченной заработной платы.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, Деснянским районным судом Киева он признан виновным в подстрекательстве к покушению на предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему особо ответственное положение (судье), за принятие нужного решения, а также в покушении на завладение деньгами клиента путем обмана.

Обвиняемому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

В прокуратуре добавили, что бывший сотрудник одного из Обществ через знакомого обратился к адвокату, который пообещал «решить вопрос» с задолженностью по заработной плате за вознаграждение для судьи. Мужчина хотел взыскать через суд более 6,3 млн гривен невыплаченной зарплаты.

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