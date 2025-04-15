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Адвоката, який вимагав 570 тис грн за «вирішення питання» у суді, відправили за ґрати

17:14, 15 квітня 2025
Адвоката засуджено до 5 років позбавлення волі за вимагання 570 тис. гривень за «вирішення питання» у суді про стягнення невиплаченої зарплати.
Адвоката, який вимагав 570 тис грн за «вирішення питання» у суді, відправили за ґрати
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У Києві судом оголошено обвинувальний вирок адвокату, якого судили за вимагання 570 тисяч гривень за допомогу у видачі Оболонським районним судом міста Києва судового наказу про стягнення з Товариства невиплаченої зарплати.

Як повідомила Київська міська прокуратура, Деснянським районним судом Києва його визнано винним у підбурюванні до замаху на надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище (судді) за ухвалення потрібного рішення та замаху на заволодіння грошима клієнта шляхом обману.

Обвинуваченому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

У прокуратурі додали, що колишній співробітник одного з Товариств через знайомого звернувся до адвоката, який обіцяв вирішити питання із заборгованістю по заробітній платі за винагороду для судді. Чоловік хотів отримати через суд понад 6,3 млн невиплаченої зарплатні.

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прокуратура адвокат Київ

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