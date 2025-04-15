УЗ повернула програму лояльності «Залізні друзі» після кібератаки

Програма лояльності включає понад 30 пропозицій від постійних партнерів, а також нових.

Джерело фото: УЗ

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Укрзалізниця оголосила про повернення програми лояльності «Залізні друзі» після тимчасової відсутності через кібератаку.

Перезапущена програма лояльності включає понад 30 пропозицій від постійних партнерів, а також нових.

Програма лояльності «Залізні друзі» дозволяє накопичувати спеціальні бали – обіймашки – за кожен кілометр залізничної подорожі та обмінювати їх на знижки та бонуси від партнерів програми.

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