УЗ вернула программу лояльности «Железные друзья» после кибератаки

Программа лояльности включает более 30 предложений от постоянных партнеров, а также новых.

Источник фото: УЗ

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Укрзализница объявила о возврате программы лояльности «Железные друзья» после временного отсутствия из-за кибератаки.

Перезапущенная программа лояльности включает более 30 предложений от постоянных партнеров, а также новых.

Программа лояльности «Железные друзья» позволяет накапливать специальные баллы — обнимашки — за каждый километр железнодорожного путешествия и обменивать их на скидки и бонусы от партнеров программы.

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