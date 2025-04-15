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Украинцам напомнили, за какой период рассчитывается средняя зарплата в связи с несчастным случаем на производстве

22:54, 15 апреля 2025
Расчетным периодом, за который рассчитывается средняя заработная плата для страховых выплат, являются 12 календарных месяцев работы.
Украинцам напомнили, за какой период рассчитывается средняя зарплата в связи с несчастным случаем на производстве
Фото: nov-rada.gov.ua
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области разъяснило, за какой период рассчитывается средняя заработная плата в связи с несчастным случаем на производстве.

Расчетным периодом, за который рассчитывается средняя заработная плата для страховых выплат, являются 12 календарных месяцев работы, предшествующих месяцу, в котором произошел несчастный случай, по тому месту работы, где этот случай имел место.

Если человек проработал на предприятии, где произошел страховой случай, менее 12 календарных месяцев, средняя заработная плата рассчитывается за фактически отработанные календарные месяцы (с первого по последнее число месяца).

В случае, если застрахованное лицо состояло в трудовых отношениях менее одного календарного месяца, средний заработок рассчитывается за фактически отработанное время (календарные дни), предшествующие наступлению страхового случая.

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