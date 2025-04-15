В Киеве патрульные «на горячем» поймали любителя скоростной езды — мчал 132 км в час

В Киеве патрульные продолжают привлекать к ответственности любителей скоростной езды. В частности, как рассказали инспекторы, они остановили автомобиль Ford, который двигался по городу со скоростью 132 км/ч.
Таким образом, на нарушителя составили постановление по ч. 4 ст. 122 (Превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 50 км/ч) КУпАП.
В полиции напоминают, что:
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