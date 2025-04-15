В Киеве патрульные «на горячем» поймали любителя скоростной езды — мчал 132 км в час

Автомобиль Ford двигался по городу со скоростью 132 км в час.

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В Киеве патрульные продолжают привлекать к ответственности любителей скоростной езды. В частности, как рассказали инспекторы, они остановили автомобиль Ford, который двигался по городу со скоростью 132 км/ч.

Таким образом, на нарушителя составили постановление по ч. 4 ст. 122 (Превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 50 км/ч) КУпАП.

В полиции напоминают, что:

согласно ч. 1 ст. 122 КУпАП — превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч влечет за собой штраф в размере 340 гривен;

согласно ч. 4 ст. 122 КУпАП — превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 50 км/ч влечет за собой наложение штрафа в размере 1700 гривен.

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