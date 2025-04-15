В ЦПД при СНБО опровергли существование какого-либо законодательного акта, ограничивающего продолжительность каникул

Каждая школа может самостоятельно определять продолжительность, структуру и форму организации учебного года в рамках, утвержденных правительством.

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В сети распространяется информация о том, что в этом году летние каникулы будут длиться всего два месяца, а учебный процесс продолжится до 30 июня. Якобы об этом говорится в постановлении Кабинета Министров. Однако, как указали в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины, на самом деле не существует какого-либо законодательного акта, ограничивающего продолжительность каникул.

«Законом Украины «О полном общем среднем образовании» от 2020 года, каждое учебное заведение самостоятельно определяет продолжительность каникул, которые, тем не менее, не могут быть короче 30 календарных дней», - подчеркнули там.

Согласно постановлению правительства «О начале учебного года в условиях военного положения в Украине», принятому в июле прошлого года, текущий учебный год будет длиться до 30 июня 2025 года.

Тем не менее, как отмечает Министерство образования и науки Украины, каждое учебное заведение общего среднего образования может самостоятельно определять продолжительность, структуру и форму организации учебного года в рамках, утвержденных правительством.

То есть, как указывают в ЦПД при СНБО, отдельные учебные заведения могут продолжить полноценное обучение в июне, учитывая психоэмоциональное состояние и интеллектуальное развитие учеников, а также образовательные потери, связанные со сложной энергетической и ситуацией с безопасности в течение учебного года. Также в июне школы могут, как и ранее, организовывать пришкольные лагеря или другие активности.

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