Еврокомиссия в скором времени представит план отказа от российского газа

Представитель Еврокомиссии по вопросам энергетики Анна-Кайса Итконен заявила, что в ближайшие недели ЕК презентует план отказа от российского газа.

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Европейская комиссия в скором времени представит детальный план отказа от поставок российского газа до 2027 года. Об этом сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам энергетики Анна-Кайза Итконен, сообщает Радио Свобода.

"Работа сейчас продолжается, но план состоит в том, чтобы постепенно отказаться от российского ископаемого топлива, поэтому мы рассмотрим комплексные планы, которые представим в ближайшие недели", – сказала Итконен.

Отметим, что издание Financial Times рассказало, что ЕС ищет способы расторгнуть российские газовые контракты без штрафов.

По словам трех чиновников, знающих о плане, Европейская комиссия изучает контракты и возможность объявления обстоятельств непреодолимой силы, что позволит импортерам выйти из своих обязательств без уплаты дополнительного собрания.

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