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США заблокували заяву G7 про засудження удару РФ по Сумах – Bloomberg

16:08, 15 квітня 2025
Через позицію США G7 згорнула підготовку заяви про атаку на Суми.
США заблокували заяву G7 про засудження удару РФ по Сумах – Bloomberg
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США не підтримали проєкт заяви країн «Групи семи», у якій йшлося про засудження російської ракетної атаки на Суми 13 квітня. Як повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, знайомі з дипломатичним листуванням, адміністрація Дональда Трампа пояснила своє рішення бажанням зберегти простір для подальших переговорів із Москвою.

За інформацією видання, Вашингтон повідомив партнерам по G7, що не може приєднатися до документу, який прямо звинувачує Росію в продовженні війни проти України. У проекті заяви планувалося вказати, що удар по Сумах — черговий доказ агресивних намірів РФ.

Канада, яка у 2025 році головує у G7, поінформувала інших членів, що без підтримки США ухвалити заяву не вдасться. Внаслідок цього роботу над документом призупинили.

Російське міністерство оборони підтвердило факт удару по Сумах і заявило, що ціллю нібито були українські військові, а внаслідок атаки загинули понад 60 осіб. Водночас президент України Володимир Зеленський наголосив, що удару зазнали цивільні об’єкти, і серед загиблих є діти.

Президент Трамп у своєму коментарі ввечері в неділю назвав удар «жахливим», але водночас додав, що, за словами його радників, Росія «припустилася помилки». Більше подробиць він не повідомив.

Обстріл стався за два дні після зустрічі спеціального посланника Трампа Стіва Віткоффа з президентом РФ Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі. Переговори тривали майже п’ять годин і стосувалися можливого припинення вогню. Після зустрічі Віткофф заявив, що обговорювалися шляхи «перезапуску відносин між США та Росією» і перспективи економічного партнерства.

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США Суми ракетний удар

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