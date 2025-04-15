Рада приняла законопроект о защите легальных медиа-сервисов от пиратства

Рада поддержала законопроект о борьбе с обходом платного доступа к контенту.

Фото: sluga-narodu.com

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Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект № 5870-д, который предусматривает защиту легальных медиа-сервисов, работающих по системе условного доступа. Документ также приближает украинское законодательство к европейским стандартам в сфере авторских прав и борьбы с пиратством.

О принятии законопроекта сообщила одна из его инициаторов, народный депутат от «Слуги народа» Евгения Кравчук, которая является заместителем председателя парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики.

По словам Кравчук, цель закона - создать конкурентные условия для участников рынка и защитить интересы тех провайдеров и платформ, которые легально предоставляют доступ к медиаконтенту и инвестируют в развитие украинской индустрии.

Законопроект предусматривает:

- правила защиты контента, который предоставляется с условным доступом (то есть доступ возможен только после выполнения определенных условий - например, подписки или оплаты);

- борьбу с нелегальным вмешательством в системы такого доступа;

- введение ответственности за изготовление, продажу, настройку, рекламу и использование устройств или программного обеспечения, которые позволяют обходить системы ограниченного доступа.

В то же время пользователи, которые потребляют контент, не будут нести ответственности за нарушения, если не участвовали в создании или распространении запрещенных инструментов.

«Это важный шаг в выполнении международных обязательств Украины в сфере европейской интеграции. Мы адаптируем наше законодательство к европейским стандартам и укрепляем правовую основу для защиты медиа-сервисов от незаконного вмешательства», - подчеркнула депутат.

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