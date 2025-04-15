Украина точно станет членом НАТО, — генсек Марк Рютте

Путь Украины в НАТО необратим и ничего не изменилось, – сказал генсек Альянса Марк Рютте.

Фото: Офис Президента

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Как известно, генсек НАТО Марк Рютте 15 апреля посетил Одессу, где провел переговоры с Президентом Владимиром Зеленским.

В эфире телемарафона Рютте отметил, что Украина точно станет членом НАТО, по его словам, этот путь Украины необратим. Таков был результат Вашингтонского саммита и ничего не изменилось, добавил генсек НАТО.

В то же время он подчеркнул, что членство не будет частью мирного соглашения.

"Когда мы говорили, что Украина однажды станет членом НАТО, мы не обещали, что это будет частью мирного соглашения, но когда речь идет о будущем членстве Украины в НАТО, то решения принятые на Вышингтонском саммите неизменны", - сказал Марк Рютте.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в октябре Рютте говорил, что не исключает, что Украина присоединится к Альянсу как его 33-й или 34-й член.

В феврале этого года Марк Рютте заявил, что Украине никогда не обещала вступление в Альянс в результате мирных переговоров.

В начале апреля генсек НАТО повторил, что Украине говорили о перспективах членства в Альянсе, но никогда не обещали, что это будет частью мирного соглашения.

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