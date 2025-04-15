Практика судов
  1. В Украине

Украина точно станет членом НАТО, — генсек Марк Рютте

20:29, 15 апреля 2025
Путь Украины в НАТО необратим и ничего не изменилось, – сказал генсек Альянса Марк Рютте.
Украина точно станет членом НАТО, — генсек Марк Рютте
Фото: Офис Президента
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, генсек НАТО Марк Рютте 15 апреля посетил Одессу, где провел переговоры с Президентом Владимиром Зеленским.

В эфире телемарафона Рютте отметил, что Украина точно станет членом НАТО, по его словам, этот путь Украины необратим. Таков был результат Вашингтонского саммита и ничего не изменилось, добавил генсек НАТО.

В то же время он подчеркнул, что членство не будет частью мирного соглашения.

"Когда мы говорили, что Украина однажды станет членом НАТО, мы не обещали, что это будет частью мирного соглашения, но когда речь идет о будущем членстве Украины в НАТО, то решения принятые на Вышингтонском саммите неизменны", - сказал Марк Рютте.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в октябре Рютте говорил, что не исключает, что Украина присоединится к Альянсу как его 33-й или 34-й член.

В феврале этого года Марк Рютте заявил, что Украине никогда не обещала вступление в Альянс в результате мирных переговоров.

В начале апреля генсек НАТО повторил, что Украине говорили о перспективах членства в Альянсе, но никогда не обещали, что это будет частью мирного соглашения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НАТО Украина Марк Рютте

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада одобрила законопроект о введении базы данных о внутренне перемещенных лицах

Парламент принял за основу законопроект о создании Базы данных о внутренне перемещенных лицах, которая предназначена для учета и верификации.

Дистанционная оплата штрафов ТЦК со скидками через Резерв+ заработает только летом – Минобороны

Закон подписан, но оплатить штраф за нарушение воинского учета с 50% скидкой в Резерв+ можно будет не раньше лета.

Почти 44% судей, желающих перевестись в другие суды, стали судьями менее 5 лет назад – ВККС

При этом 120 судей, желающих перевестись в другие суды, стали судьями только в прошлом году.

СНБО поручат вести перечень государств-спонсоров терроризма – Рада одобрила законопроект об ограничении юрисдикционного иммунитета иностранных государств

Верховная Рада приняла за основу законопроект о границах юрисдикционного иммунитета иностранных государств, которым предлагается расширить полномочия СНБО – он сможет включать и исключать государства из перечня спонсоров терроризма.

Батальоны «Шквал» под шквалом судебных приговоров – как и за что судят военнослужащих из числа бывших осужденных

К бывшим осужденным возникают претензии из-за СОЧ, неповиновения и рецидива преступлений, а сами военнослужащие подразделений «Шквал» рассказывают о безразличии командования к их проблемам.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео