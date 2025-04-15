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Владимир Зеленский провел встречу с генсеком НАТО Рютте в Одессе — о чем говорили, видео

17:16, 15 апреля 2025
В Одессе встретились Президент Владимир Зеленский и генсек НАТО Марк Рютте, прибывший в Украину с рабочим визитом.
Владимир Зеленский провел встречу с генсеком НАТО Рютте в Одессе — о чем говорили, видео
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В Одессе 15 апреля прошла встреча Президента Украины Владимира Зеленского и генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Зеленский сообщил, что они обсудили потребность Украины в системах ПВО и в другом вооружении, а также обсудили мирные переговоры.

Также Зеленский и Рютте посетили одно из медицинских учреждений Одессы, где восстанавливаются после ранения украинские защитники и защитницы.

"Абсолютно каждый видит, насколько остра потребность Украины в системах противовоздушной обороны и ракетах к ним. Мы сегодня многое об этом говорили. Каждый видит, как важно сохранять давление на Россию за эту войну и ради того, чтобы дожать Россию до готовности реально продвигаться по дипломатии", – сказал Владимир Зеленский.

Кроме того, во время встречи речь шла о разных форматах сотрудничества между Украиной и странами – членами НАТО. Наше государство благодарно за продолжение работы формата Рамштайн. По словам Президента, важно сохранить его эффективность и широкую вовлеченность всех партнеров.

Генсек НАТО подтвердил твердую поддержку Украины со стороны Альянса.

"Сегодня посетил Одессу вместе с Владимиром Зеленским. Украинский народ так много пережил - не в последнюю очередь российскую атаку на Сумы на Вербное воскресенье. Поддержка НАТО непреклонна. Мы будем и дальше помогать Украине, чтобы она могла защитить себя сегодня и сдерживать будущую агрессию, обеспечивая справедливый и крепкий мир", - написал Рютте в соцсети Х.

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НАТО Одесса Владимир Зеленский Марк Рютте

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