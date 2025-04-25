Біля станції метро Почайна у Києві демонтували мафи

Фахівці провели знесення 13 тимчасових споруд, у яких завершився термін дії дозвільних документів.

Джерело фото: КМДА

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У Києві провели плановий демонтаж тимчасових споруд, у яких завершився термін дії дозвільних документів біля станції метро «Почайна». Фахівці провели знесення 13 тимчасових споруд. Про це повідомили у КМДА.

Загальна площа демонтованих об’єктів склала близько 350 кв. м.

«Метро – не лише транспортна артерія міста, а й надійне укриття під час повітряної тривоги. Ми також працюємо над тим, щоб міський простір був зручним, безпечним і функціональним для всіх киян», – зазначили у КМДА.

Йдеться переважно про торговельні конструкції та павільйони, які були розміщені вздовж пішохідних маршрутів, поруч із входами до станції метро, зупинками громадського транспорту та пожвавленими перехрестями. Частина споруд розташовувалась із порушенням відстані до інженерних мереж, тротуарів і проїжджої частини, вказують у КМДА.

Загалом з початку року вже демонтовано майже 300 таких об’єктів, ще близько 100 планується прибрати до середини травня.

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