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В Винницкой области мужчина чуть не до смерти избил старенькую мать

07:54, 26 апреля 2025
Мужчина нанес пенсионерке многочисленные удары ногами по лицу и всему телу.
В Винницкой области мужчина чуть не до смерти избил старенькую мать
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В Винницкой области объявили подозрение 64-летнему жителю Жмеринского района, который едва не убил свою мать. Об этом сообщает областная прокуратура.

Событие имело место накануне Пасхи в доме пострадавшей жительницы Могилев-Подольского района.

Подозревается, что находившийся в гостях у своей 89-летней матери сын во время конфликта нанес ей многочисленные удары ногами по лицу и всему телу.

От полученных травм она была госпитализирована в реанимационное отделение больницы. В результате тяжких телесных повреждений состояние потерпевшей врачи оценивают как крайне тяжелое.

Ее сына задержали, сейчас он под стражей.

Мужчине грозит лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

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