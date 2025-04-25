У Білому дому повідомили, чи запланована зустріч у Римі Трампа та Зеленського

Жодних зустрічей в офіційному порядку денному Дональда Трампа не заплановано.

Джерело фото: AFP

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Як вказується в опублікованій програмі Білого дому, жодних зустрічей в офіційному порядку денному Дональда Трампа не заплановано. Його очікують у Римі ввечері 25 квітня. Зазначено, що американський президент і його дружина Меланія прибудуть в аеропорт Фьюмічіно ввечері, і вилетять 26 квітня після завершення церемонії. Згідно з офіційним планом, американський президент перебуватиме в Римі лише 15 годин.

Трампа та його дружину, якій завтра виповнюється 55 років, очікують о 17:40 за місцевим часом у Trump National Golf Club Bedminster.

Водночас речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що Україна працює над подальшими контактами зі США на різних рівнях і розраховує, що вони відбудуться найближчим часом.

У відповідь на уточнююче запитання про можливість зустрічей з американською стороною у Ватикані у двосторонньому або ширшому форматі Тихий зазначив, що «низка контактів на різних рівнях перебуває в роботі, і ми розраховуємо, що ці контакти відбудуться найближчим часом».

Раніше в ОП підтвердили, що Володимир Зеленський приїде на прощання з Папою Римським, де буде Дональд Трамп.

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