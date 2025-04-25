Трамп оцінив переговори США з Україною та РФ щодо миру

Дональд Трамп про переговори між Україною та РФ: Ситуація залишається дуже крихкою.

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Президент США Дональд Трамп вважає, що переговори з Україною та Росією успішно рухаються вперед, але ситуація залишається дуже крихкою.

«Думаю, Росія та Україна прогресують. Ми сподіваємось. Але ситуація дуже тендітна», - заявив американський лідер журналістам у Білому домі.

Нагадаємо, що опубліковано дослівний план мирного врегулювання США, представлений Стівом Віткоффом у Парижі, та план-відповідь України та європейців.

Раніше США пригрозили припинити свою посередницьку роль між РФ та Україною

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