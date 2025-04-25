Трамп оценил переговоры США с Украиной и РФ по миру

Дональд Трамп о переговорах между Украиной и РФ: Ситуация остается очень хрупкой.

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Президент США Дональд Трамп считает, что переговоры с Украиной и Россией успешно движутся вперед, но ситуация остается очень хрупкой.

«Думаю, Россия и Украина прогрессируют. Мы надеемся. Но ситуация очень хрупкая», - заявил американский лидер журналистам в Белом доме.

Напомним, что опубликованы дословный план мирного урегулирования США, представленный Стивом Уиткоффом в Париже, и план-ответ Украины и европейцев.

Ранее США пригрозили прекратить свою посредническую роль между РФ и Украиной.

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