Когда налоговое обязательство считается согласованным — разъяснение

Суммы согласованных налоговых обязательств вносятся в учетную карточку налогоплательщика в автоматическом режиме.

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Центральное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками отмечает, что налоговое обязательство — это сумма налога, которую плательщик обязан уплатить в бюджет. Но когда эта сумма считается окончательной и подлежит обязательной уплате?

Когда налоговое обязательство считается согласованным?

Налоговое обязательство становится согласованным в следующих случаях:

Если плательщик самостоятельно задекларировал сумму налога — она считается согласованной сразу после подачи декларации.

Если налоговая после проверки начислила дополнительные налоговые обязательства и плательщик не обжалует это решение — через 10 рабочих дней после получения налогового уведомления-решения (НУР) эта сумма становится согласованной.

Суммы согласованных налоговых обязательств вносятся в учетную карточку налогоплательщика в автоматическом режиме.

Если возникают расхождения, налогоплательщик имеет право инициировать сверку данных отчетности на соответствие информации в базах данных ГНС или обжаловать решение налогового органа.

До окончания срока на обжалование ГНС не осуществляет взыскание сумм налоговых обязательств

Что происходит, если плательщик не согласен с доначислениями?

Если налогоплательщик не согласен с начисленными суммами, он имеет право их обжаловать:

Административное обжалование (жалоба в ГНС)

Плательщик имеет 10 рабочих дней со дня получения НУР, чтобы подать жалобу в ГНС.

Во время рассмотрения жалобы налоговое обязательство не считается согласованным.

Если ГНС оставляет НУР без изменений, сумма становится согласованной со дня получения решения ГНС.

Судебное обжалование

Если плательщик подаёт иск в суд, налоговое обязательство остаётся несогласованным до момента вступления судебного решения в законную силу. Но сам факт подачи иска ещё не является основанием для исключения суммы из налогового долга.

Для этого необходимо получить определение суда об открытии производства (ст. 171 Кодекса административного судопроизводства Украины).

Определение об открытии производства является важным юридическим документом, который подтверждает факт судебного рассмотрения спора о налоговых обязательствах.

Оно позволяет налогоплательщику защитить свои права и избежать автоматического взыскания сумм до момента принятия окончательного решения судом. При этом определение может быть получено сторонами по делу как в бумажной форме, так и в электронной через Электронный суд (Электронный судебный сервис). В то же время письмо налогоплательщика с информацией об обжаловании налоговых обязательств не является юридически подтверждённым фактом судебного рассмотрения спора.

Если суд отменяет НУР — налог не подлежит уплате.

Если суд подтверждает НУР — сумма становится согласованной с момента вступления решения в законную силу.

Почему это важно?

Согласованный налоговый долг необходимо уплатить, иначе будут начислены штрафы и пеня.

Если налоговое обязательство несогласованное (обжалуется), оно не подлежит принудительному взысканию.

Действия налоговой по взысканию согласованных сумм налоговых обязательств

Налоговые органы имеют различные полномочия по взысканию налоговых обязательств.

Что делает налоговая?

Отправляет требование об уплате долга.

Если плательщик не оплатил налоговый долг в установленный срок, налоговая направляет налоговое требование (ст. 59 Налогового кодекса Украины).

Требование содержит сумму долга и срок для его добровольного погашения.

В случае исключения суммы из интегрированной карточки плательщика в связи с обжалованием налоговое требование автоматически отзывается.

Если у вас возникли вопросы по согласованию налоговых обязательств, обращайтесь в контролирующий орган по месту учёта или подавайте обращения через Электронный кабинет плательщика.

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