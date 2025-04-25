В Нидерландах случайно выбросили 45 произведений искусства на 22 тысячи евро

В муниципалитете Маасхорст случайно уничтожили 45 произведений искусства во время реставрации.

Фото: Getty Images

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В муниципалитете Маасхорст (Нидерланды) во время реставрационных работ ратуши было случайно выброшено 45 произведений искусства на общую сумму около 22 000 евро. Среди них особенно ценной была шелкография королевы Беатрикс, созданная в 1980-х годах американским художником Энди Уорхолом, стоимостью примерно 15 000 евро. Об этом пишет ВВС.

Инцидент произошел во время хранения картин в подвале мэрии города Уден, где работы временно находились во время реставрации. Расследование выявило серьезные нарушения в процессе хранения и обращения с художественными ценностями. По результатам расследования, отсутствие четких инструкций по хранению художественных объектов привело к тому, что они были ошибочно выброшены вместе с мусором.

Так с ценностями обращаться нельзя. Но это произошло. Мы сожалеем об этом, - сказал глава муниципалитета Ганс ван дер Пас.

Следователи отметили, что некоторые произведения искусства хранились в обычных мусорных контейнерах на колесах, что привело к их небрежному отношению. Отчет также указывает на системные проблемы в управлении культурными ценностями муниципалитета, в частности отсутствие правил по реставрации и хранению произведений искусства, а также недостаточные меры для их поиска после исчезновения.

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