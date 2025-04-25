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У Нідерландах випадково викинули 45 творів мистецтва на 22 тисячі євро

22:54, 25 квітня 2025
У муніципалітеті Маасхорст випадково знищили 45 творів мистецтва під час реставрації.
У Нідерландах випадково викинули 45 творів мистецтва на 22 тисячі євро
Фото: Getty Images
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У муніципалітеті Маасхорст (Нідерланди) під час реставраційних робіт ратуші було випадково викинуто 45 творів мистецтва на загальну суму близько 22 000 євро. Серед них особливо цінною була шовкографія королеви Беатрікс, створена в 1980-х роках американським митцем Енді Воргола, вартістю приблизно 15 000 євро. Про це пише ВВС.

Інцидент стався під час зберігання картин у підвалі мерії міста Уден, де роботи тимчасово перебували під час реставрації. Розслідування виявило серйозні порушення в процесі зберігання та поводження з мистецькими цінностями. За результатами розслідування, відсутність чітких інструкцій щодо зберігання мистецьких об'єктів призвела до того, що вони були помилково викинуті разом зі сміттям.

«Так із цінностями поводитися не можна. Але це сталося. Ми шкодуємо про це», — сказав очільник муніципалітету Ганс ван дер Пас.

Слідчі зазначили, що деякі твори мистецтва зберігалися в звичайних сміттєвих контейнерах на колесах, що призвело до їх недбалого ставлення. Звіт також вказує на системні проблеми в управлінні культурними цінностями муніципалітету, зокрема відсутність правил з реставрації та зберігання творів мистецтва, а також недостатні заходи для їх пошуку після зникнення.

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Нідерланди

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