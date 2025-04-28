Органы уголовного преследования обязаны предоставить стороне защиты доступ ко всем материалам, собранным во время досудебного расследования – позиция ЕСПЧ

ЕСПЧ подчеркнул, что право на справедливое судебное разбирательство включает право защиты на получение всех материалов, находящихся у стороны обвинения – как в пользу, так и против обвиняемого.

Источник фото: echr.coe.int

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Конвенция о защите прав человека и основных свобод предусматривает право на справедливое судебное разбирательство. Несоблюдение этого права является нарушением Конвенции.

Европейский суд по правам человека отмечает, что право на справедливое судебное разбирательство включает право стороны защиты на раскрытие ей всех доказательств, находящихся во владении стороны обвинения – как в пользу, так и против обвиняемого.

Соответствующую позицию ЕСПЧ неоднократно выражал – в делах Rowe and Davis v. the United Kingdom, Mirilashvili v. Russia, Leas v. Estonia, Matanovic v. Croatia и других.

Украинское уголовное процессуальное законодательство содержит нормы, соответствующие этой позиции.

Согласно ч. 1, 2 ст. 290 УПК сторона обвинения обязана предоставить стороне защиты доступ ко всем материалам, собранным во время досудебного расследования, которые могут быть использованы в суде. Прокурор или следователь по его поручению обязан предоставить доступ к материалам досудебного расследования, находящимся в его распоряжении, включая любые доказательства, которые сами по себе или в совокупности с другими могут быть использованы для доказывания невиновности или меньшей степени виновности обвиняемого, либо способствовать смягчению наказания.

Позиция ЕСПЧ также неоднократно упоминается в решениях Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда при рассмотрении вопроса о раскрытии материалов.

В частности, в постановлении по делу №991/722/21 от 21 ноября 2023 года КУС ВС указывает на требование статьи 6 Конвенции обеспечить обвиняемому возможность получить доступ ко всем важным доказательствам, находящимся во владении стороны обвинения.

«Такое право стороны защиты вытекает из требований статьи 6 § 1 Конвенции, которая требует, чтобы сторона обвинения раскрыла стороне защиты все существенные доказательства в пользу и против обвиняемого, находящиеся в ее распоряжении, а также из положений статьи 6 § 3 (b) Конвенции, которая гарантирует заявителю «достаточное время и возможности для подготовки защиты».

Это право также гарантируется статьями 22 УПК и 290 УПК» – подчеркнул Верховный Суд.

Аналогично в другом деле №607/20877/19 ККС ВС указал, что «Европейский суд по правам человека отметил, что, как правило, статья 6 § 1 Конвенции требует, чтобы органы уголовного преследования сообщили защите все имеющиеся у них доказательства, как в пользу обвинения, так и в пользу оправдания («Роу и Дэвис против Соединенного Королевства» (Rowe and Davis v. the United Kingdom), § 60).

Вопрос доступа к доказательствам может возникнуть в соответствии со статьей 6 Конвенции, поскольку рассматриваемые доказательства являются релевантными для дела заявителя, в частности, если они имеют важное значение для обвинений, выдвинутых против заявителя. Это касается случаев, когда доказательства использовались и на них опирались для определения виновности заявителя, либо в них содержались сведения, которые могли бы позволить заявителю оправдаться или уменьшить наказание.

Соответствующие доказательства в этом контексте – это не только доказательства, непосредственно касающиеся фактов конкретного дела, но и другие доказательства, которые могут касаться допустимости, достоверности и полноты первых («Роу и Дэвис против Соединенного Королевства» (Rowe and Davis v. the United Kingdom), § 66; «Мирилашвили против России» (Mirilashvili v. Russia), § 200; «Леас против Эстонии» (Leas v. Estonia), § 81; «Матанович против Хорватии» (Matanovic v. Croatia), § 161)», – отмечает Кассационный уголовный суд в постановлении от 17 мая 2023 года по делу №607/20877/19.

«По этому делу сторона защиты указала конкретные основания относительно необходимости предоставления ей доступа к доказательствам (материалам, полученным в результате снятия информации с транспортных телекоммуникационных сетей), которые находились в распоряжении обвинения. В частности, сторона защиты настаивала, что эти материалы могут содержать информацию в подтверждение версии защиты о провокации преступления.

Однако суды предыдущих инстанций не приняли это во внимание, не предложили прокурору раскрыть эти материалы стороне защиты и/или иным образом не оценили эти аргументы защитника в свете приведенной выше практики ЕСПЧ.

При таких обстоятельствах Верховный Суд считает, что судами первой и апелляционной инстанций не были исследованы важные аргументы, имеющие значение для установления факта наличия/отсутствия провокации преступления.

Указанное свидетельствует о формальном подходе апелляционного суда при рассмотрении апелляционной жалобы стороны защиты, а именно о несоблюдении требований ст. 419 УПК, что ставит под сомнение законность и обоснованность судебного решения и в соответствии с ч. 1 ст. 412, п. 1 ч. 1 ст. 438 УПК является основанием для его отмены.

При новом рассмотрении апелляционному суду следует учесть изложенное, тщательно проверить все доводы апелляционной жалобы стороны защиты» – отметил ККС ВС.

Следует напомнить и позицию Большой Палаты Верховного Суда по этому вопросу.

Так, Большая Палата ВС в постановлении по делу №640/6847/15-к от 16 октября 2019 года указала, что «суд должен детально изучать ситуации, когда процессуальные документы, касающиеся проведенных НСРД, не были полностью раскрыты стороне защиты на этапе завершения досудебного расследования».

«При таких обстоятельствах наряду с проверкой соблюдения условий предоставленного разрешения на проведение НСРД суд должен выяснить причины, которые помешали прокурору раскрыть их на более ранней стадии. Кроме того, суд в соответствии с устоявшейся практикой ЕСПЧ должен предоставить стороне защиты в состязательном процессе надлежащие процессуальные гарантии для обеспечения возможности представить свои аргументы относительно их допустимости и надлежащего характера.

Большая Палата Верховного Суда акцентирует внимание на том, что сторона обвинения должна принимать необходимые и достаточные меры для рассекречивания материалов, которые стали процессуальной основой для проведения НСРД, с целью их предоставления стороне защиты, и выполнять таким образом требования относительно раскрытия материалов другой стороне в соответствии со статьей 290 УПК Украины.

Если сторона обвинения не принимала необходимых и своевременных мер, направленных на рассекречивание материалов, которые стали процессуальной основой для проведения НСРД и которых нет в ее распоряжении, то в таком случае имеет место нарушение норм статьи 290 УПК Украины.

Если соответствующие процессуальные документы были получены стороной обвинения после передачи обвинительного акта в суд, то она обязана осуществить их раскрытие в соответствии с частью 11 статьи 290 УПК Украины.

Если процессуальные документы, которые стали основанием для проведения НСРД (в том числе постановление следственного судьи), были предоставлены суду во время судебного разбирательства и стороне защиты в состязательном процессе была обеспечена возможность доказать перед судом свои аргументы относительно допустимости сведений, полученных в результате НСРД, в совокупности с оценкой правовой основы для проведения НСРД, то суд должен оценить полученные доказательства и решить вопрос об их допустимости», – указала Большая Палата ВС.

Таким образом, как ЕСПЧ, так и Верховный Суд отмечают, что Конвенция требует, чтобы органы уголовного преследования сообщали защите все имеющиеся у них доказательства, свидетельствующие как в пользу обвинения, так и в пользу защиты. Это касается случаев, когда доказательства использовались и на них опирались для определения виновности заявителя, либо в них содержались сведения, которые могли бы позволить заявителю оправдаться или уменьшить наказание. Речь идет не только о доказательствах, непосредственно касающихся фактов конкретного дела, но и о других доказательствах, которые могут касаться допустимости, достоверности и полноты первых.

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