Коли податкове зобов’язання вважається узгодженим — роз’яснення

Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків зазначає, що податкове зобов’язання – це сума податку, яку платник повинен сплатити до бюджету. Але коли ця сума вважається остаточною та підлягає обов’язковій сплаті.
1. Коли податкове зобов’язання вважається узгодженим?
Податкове зобов’язання стає узгодженим у таких випадках:
Суми узгоджених податкових зобов’язань вносяться в облікову картку платника податків в автоматичному режимі.
Якщо виникають розбіжності, платник податків має право ініціювати звірку даних зі звітності на відповідність інформації в базах даних ДПС або оскаржити рішення податкового органу.
До закінчення строку на оскарження ДПС не здійснює стягнення сум податкових зобов’язань.
2. Що відбувається, якщо платник не погоджується з донарахуваннями?
Якщо платник податків не згоден із нарахованими сумами, він має право їх оскаржити:
Адміністративне оскарження (скарга до ДПС)
Судове оскарження
Для цього необхідно отримати ухвалу суду про відкриття провадження (ст. 171 Кодексу адміністративного судочинства України).
Ухвала про відкриття провадження є важливим юридичним документом, який підтверджує факт судового розгляду спору про податкові зобов’язання.
Вона дає змогу платнику податків захистити свої права та уникнути автоматичного стягнення сум, доки суд не ухвалить остаточне рішення. При цьому ухвала може надходити до сторін по справі як в паперовому вигляді, так і в електронному через електронний суд (Електронний судовий сервіс). Натомість лист платника податків з інформацією про оскарження податкових зобов’язань не є юридично підтвердженим фактом судового розгляду спору.
3. Чому це важливо?
Дії податкової щодо стягнення узгоджених сум податкових зобов’язань
Податкові органи мають різні повноваження щодо стягнення податкових зобов’язань.
Що робить податкова?
Надсилає вимогу про сплату боргу.
У разі виведення суми з інтегрованої картки платника у зв’язку з оскарженням податкова вимога відкликається автоматично.
Якщо у вас виникли запитання щодо узгодження податкових зобов’язань, звертайтеся до контролюючого органу за місцем обліку або подавайте звернення через Електронний кабінет платника.
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