Коли податкове зобов’язання вважається узгодженим — роз’яснення

Суми узгоджених податкових зобов’язань вносяться в облікову картку платника податків в автоматичному режимі.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків зазначає, що податкове зобов’язання – це сума податку, яку платник повинен сплатити до бюджету. Але коли ця сума вважається остаточною та підлягає обов’язковій сплаті.

1. Коли податкове зобов’язання вважається узгодженим?

Податкове зобов’язання стає узгодженим у таких випадках:

Якщо платник самостійно задекларував суму податку – вона вважається узгодженою одразу після подання декларації.

Якщо податкова після перевірки нарахувала додаткові податкові зобов’язання і платник не оскаржує це рішення – через 10 робочих днів після отримання податкового повідомлення-рішення (ППР) ця сума стає узгодженою.

Суми узгоджених податкових зобов’язань вносяться в облікову картку платника податків в автоматичному режимі.

Якщо виникають розбіжності, платник податків має право ініціювати звірку даних зі звітності на відповідність інформації в базах даних ДПС або оскаржити рішення податкового органу.

До закінчення строку на оскарження ДПС не здійснює стягнення сум податкових зобов’язань.

2. Що відбувається, якщо платник не погоджується з донарахуваннями?

Якщо платник податків не згоден із нарахованими сумами, він має право їх оскаржити:

Адміністративне оскарження (скарга до ДПС)

Платник має 10 робочих днів з дня отримання ППР, щоб подати скаргу до ДПС.

Під час розгляду скарги податкове зобов’язання не вважається узгодженим.

Якщо ДПС залишає ППР без змін, сума стає узгодженою з дня отримання рішення ДПС.

Судове оскарження

Якщо платник подає позов до суду, податкове зобов’язання залишається неузгодженим до моменту набрання судовим рішенням законної сили. Але сам факт подання позову ще не є підставою для виведення суми з податкового боргу.

Для цього необхідно отримати ухвалу суду про відкриття провадження (ст. 171 Кодексу адміністративного судочинства України).

Ухвала про відкриття провадження є важливим юридичним документом, який підтверджує факт судового розгляду спору про податкові зобов’язання.

Вона дає змогу платнику податків захистити свої права та уникнути автоматичного стягнення сум, доки суд не ухвалить остаточне рішення. При цьому ухвала може надходити до сторін по справі як в паперовому вигляді, так і в електронному через електронний суд (Електронний судовий сервіс). Натомість лист платника податків з інформацією про оскарження податкових зобов’язань не є юридично підтвердженим фактом судового розгляду спору.

Якщо суд скасовує ППР – податок не підлягає сплаті.

Якщо суд підтверджує ППР – сума стає узгодженою з моменту набрання рішенням законної сили.

3. Чому це важливо?

Узгоджений податковий борг необхідно сплатити, інакше будуть нараховані штрафи та пеня.

Якщо податкове зобов’язання неузгоджене (оскаржується), воно не підлягає примусовому стягненню.

Дії податкової щодо стягнення узгоджених сум податкових зобов’язань

Податкові органи мають різні повноваження щодо стягнення податкових зобов’язань.

Що робить податкова?

Надсилає вимогу про сплату боргу.

Якщо платник не сплатив податковий борг у визначений термін, податкова надсилає податкову вимогу (ст. 59 Податкового кодексу України).

Вимога містить суму боргу та строк для його добровільного погашення.

У разі виведення суми з інтегрованої картки платника у зв’язку з оскарженням податкова вимога відкликається автоматично.

Якщо у вас виникли запитання щодо узгодження податкових зобов’язань, звертайтеся до контролюючого органу за місцем обліку або подавайте звернення через Електронний кабінет платника.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.