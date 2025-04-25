В Белом доме сообщили, запланирована ли встреча в Риме Трампа и Зеленского

Никаких встреч в официальной повестке дня Дональда Трампа не запланировано.

Источник фото: AFP

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Как указано в опубликованной программе Белого дома, никаких встреч в официальной повестке дня Дональда Трампа не запланировано. Его ожидают в Риме вечером 25 апреля. Указано, что американский президент и его жена Мелания прибудут в аэропорт Фьюмичино вечером и вылетят 26 апреля после завершения церемонии. Согласно официальному плану, американский президент будет находиться в Риме всего 15 часов.

Трампа и его жену, которой завтра исполняется 55 лет, ожидают в 17:40 по местному времени в Trump National Golf Club Bedminster.

В то же время пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил, что Украина работает над дальнейшими контактами с США на разных уровнях и рассчитывает, что они состоятся в ближайшее время.

В ответ на уточняющий вопрос о возможности встреч с американской стороной в Ватикане в двустороннем или более широком формате Тихий отметил, что «ряд контактов на разных уровнях находится в работе, и мы рассчитываем, что эти контакты состоятся в ближайшее время».

Ранее в ОП подтвердили, что Владимир Зеленский приедет на прощание с Папой Римским, где будет Дональд Трамп.

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