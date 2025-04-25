Украина работает над дальнейшими контактами с США на разных уровнях – МИД

В МИД ответили, планируется ли встреча с американской стороной в Ватикане в двустороннем или более широком формате.

Источник фото: МИД

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Украина работает над дальнейшими контактами с США на разных уровнях и рассчитывает, что они состоятся в ближайшее время. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

«На данный момент мы работаем над дальнейшими контактами Украины и США на разных уровнях. Рассчитываем, что эти контакты состоятся, потому что сейчас важно поддерживать этот диалог — обмен позициями, обмен мнениями дипломатически, за закрытыми дверями, а не через СМИ», — сказал Тихий, которого цитирует Укринформ.

В ответ на уточняющий вопрос о возможности встреч с американской стороной в Ватикане в двустороннем или более широком формате Тихий отметил, что «ряд контактов на разных уровнях находится в работе, и мы рассчитываем, что эти контакты состоятся в ближайшее время».

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