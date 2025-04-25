Україна працює над подальшими контактами зі США на різних рівнях – МЗС

В МЗС відповіли, чи планується зустріч з американською стороною у Ватикані у двосторонньому або ширшому форматі.

Джерело фото: МЗС

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Україна працює над подальшими контактами зі США на різних рівнях і розраховує, що вони відбудуться найближчим часом. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

«Станом на зараз ми працюємо над подальшими контактами України та США на різних рівнях. Розраховуємо, що ці контакти відбудуться, тому що зараз важливо підтримувати цей діалог - обмін позиціями, обмін думками дипломатично, за зачиненими дверима, а не через ЗМІ», - сказав Тихий, якого цитує Укрінформ.

У відповідь на уточнююче запитання про можливість зустрічей з американською стороною у Ватикані у двосторонньому або ширшому форматі Тихий зазначив, що «низка контактів на різних рівнях перебуває в роботі, і ми розраховуємо, що ці контакти відбудуться найближчим часом».

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