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Особистий номер очільника Пентагону «засвітився» у соцмережах і на сайтах ставок — тепер Гегсет побоюється звільнення

16:18, 25 квітня 2025
Номер міністра оборони США Гегсета, який використовувався для месенджера Signal, був у відкритому доступі в мережі.
Особистий номер очільника Пентагону «засвітився» у соцмережах і на сайтах ставок — тепер Гегсет побоюється звільнення
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Міністр оборони США Піт Гегсет побоюється звільнення через низку гучних скандалів, пов’язаних із витоком секретних даних із Пентагону. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Зокрема, Гегсет дедалі більше переймається тим, як Дональд Трамп сприймає цю ситуацію, —він боїться бути звільненим.

Намагаючись заручитися підтримкою поза межами Пентагону, Гегсет провів години телефонних дзвінків і через це спізнився на кілька зустрічей під час свого першого візиту до Азійсько-Тихоокеанського регіону.

Крім того, The New York Times розповіло цікаві деталі, які стосуються витоку інформації.

Так, номер глави Пентагону, який використовувався для месенджера Signal, був у відкритому доступі на таких платформах, як WhatsApp, Facebook і спортивних сайтах, що створило потенційні ризики для національної безпеки.

За словами експертів із кібербезпеки, пристрій, яким користується міністр оборони, має бути максимально захищеним. «Шансів, що ніхто не намагався встановити шпигунське ПЗ на його телефон, немає», — заявив колишній директор Національного центру контррозвідки США Майк Кейсі.

Колишні та чинні посадовці наголошують, що навіть працівникам нижчих рівнів заборонено використовувати особисті телефони для роботи, а для високопосадовців таке правило є обов'язковим.

Також зазначається, що Гегсет реєструвався зі своїм особистим номером на Airbnb, Microsoft Teams і Sleeper.com, що створювало додаткові цифрові сліди.

Фахівці додають, що зараз понад 75 країн мають доступ до комерційного шпигунського ПЗ, а такі системи, як Pegasus, можуть зламувати телефони без участі користувача (так звані «атаки без кліків»).

Попри шифрування в Signal, шкідливе ПЗ могло зчитувати те, що міністр друкував, ще до відправки повідомлень.

Нагадаємо, була інформація, що Піт Гегсет ділився секретними планами ударів по хуситах ще в одному чаті Signal — із дружиною, братом та адвокатом.

Пізніше в Пентагоні спростували повідомлення про те, що міністр оборони США розкрив секретну інформацію про атаку на єменських хуситів у чаті месенджера Signal.

Дональд Трамп заявив, що нікого не звільнятиме через скандал із чатом у Signal.

Також Білий дім спростував повідомлення про пошук нового міністра оборони замість Піта Гегсета.

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США

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