Практика судов
  1. В мире

Личный номер главы Пентагона «засветился» в соцсетях и на сайтах ставок — теперь Гегсет опасается увольнения

16:18, 25 апреля 2025
Номер министра обороны США Гегсета, который использовался для мессенджера Signal, находился в открытом доступе в сети.
Личный номер главы Пентагона «засветился» в соцсетях и на сайтах ставок — теперь Гегсет опасается увольнения
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министр обороны США Пит Хегсет опасается увольнения из-за череды громких скандалов, связанных с утечкой секретных данных из Пентагона. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В частности, Хегсет все больше переживает из-за того, как Дональд Трамп воспримет эту ситуацию. Он боится быть уволенным.

Пытаясь заручиться поддержкой за пределами Пентагона, Хегсет провел часы в телефонных переговорах, из-за чего опоздал на несколько встреч во время своего первого визита в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Кроме того, газета The New York Times рассказала интересные детали, касающиеся утечки информации.

Так, номер главы Пентагона, который использовался для мессенджера Signal, находился в открытом доступе на таких платформах, как WhatsApp, Facebook и спортивные сайты, что создало потенциальные риски для национальной безопасности.

По словам экспертов в области кибербезопасности, устройство, которым пользуется министр обороны, должно быть максимально защищенным.

«Шансов на то, что кто-то не пытался установить шпионское ПО на его телефон, нет», — заявил бывший директор Национального центра контрразведки США Майк Кейси.

Бывшие и действующие должностные лица подчеркивают, что даже сотрудникам низшего уровня запрещено использовать личные телефоны для работы, а для высокопоставленных чиновников это правило является обязательным.

Также сообщается, что Хегсет регистрировался со своим личным номером на Airbnb, Microsoft Teams и Sleeper.com, что оставляло дополнительные цифровые следы.

Эксперты добавляют, что в настоящее время более 75 стран имеют доступ к коммерческому шпионскому ПО, а такие системы, как Pegasus, способны взламывать телефоны без участия пользователя (так называемые «атаки без кликов»).

Несмотря на шифрование в Signal, вредоносное ПО могло считывать информацию, которую министр набирал, еще до отправки сообщений.

Напомним, была информация, что Пит Хегсет делился секретными планами ударов по хуситам еще в одном чате Signal — с женой, братом и адвокатом. 

Позже в Пентагоне опровергли сообщения о том, что министр обороны США якобы раскрыл секретную информацию об атаке на йеменских хуситов в чате мессенджера Signal.

Дональд Трамп заявил, что никого не будет увольнять из-за скандала с чатом в Signal.

Также Белый дом опроверг сообщения о поиске нового министра обороны вместо Пита Хегсета.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Отмена загранпаспорта гражданина Израиля не тождественна понятию прекращения гражданства этой страны – Большая Палата Верховного Суда

Относительно утверждения истца о нарушении процедуры, поскольку Указ был принят по инициативе СБУ, БП ВС отметила, что законодательством не определен исчерпывающий перечень источников, из которых органы Государственной миграционной службы могут получать информацию о основаниях утраты лицом гражданства Украины.

Опубликованы дословный план мирного урегулирования США, представленный Стивом Уиткоффом в Париже, и план-ответ Украины и европейцев

Опубликованы дословные планы мирного урегулирования – как представленный Уиткоффом от США в Париже, так и ответный план Украины, переданный Киту Келлогу в Лондоне.

ВККС попросила депутатов быстрее принять закон, разрешающий повторно участвовать в конкурсе в Антикорсуд кандидатам, не сдавшим экзамен

Глава ВККС Андрей Пасичник в письме к Денису Маслову указывает, что прием документов от кандидатов в ВАКС должен начаться уже 1 июня, а закон о повторном участии кандидатов, не сдавших экзамен, пока не принят.

Конкурс в Высший антикоррупционный суд по-новому – в ВККС рассказали, что ожидает кандидатов на должности судей

ВККС хочет, чтобы новый конкурс в ВАКС и АП ВАКС стал успешным, для этого уже упростили правила конкурса.

Для приостановления производства по делу недостаточно формального пребывания лица в составе Вооруженных Сил Украины – Верховный Суд

Верховный Суд указал, что для приостановления производства по делу недостаточно формального пребывания в ВСУ – необходимо установить, что воинская часть, в которой служит лицо, переведена на военное положение и выполняет боевые задачи в зоне боевых действий.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Павло Григорович
    Павло Григорович
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва