Личный номер главы Пентагона «засветился» в соцсетях и на сайтах ставок — теперь Гегсет опасается увольнения

Номер министра обороны США Гегсета, который использовался для мессенджера Signal, находился в открытом доступе в сети.

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Министр обороны США Пит Хегсет опасается увольнения из-за череды громких скандалов, связанных с утечкой секретных данных из Пентагона. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В частности, Хегсет все больше переживает из-за того, как Дональд Трамп воспримет эту ситуацию. Он боится быть уволенным.

Пытаясь заручиться поддержкой за пределами Пентагона, Хегсет провел часы в телефонных переговорах, из-за чего опоздал на несколько встреч во время своего первого визита в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Кроме того, газета The New York Times рассказала интересные детали, касающиеся утечки информации.

Так, номер главы Пентагона, который использовался для мессенджера Signal, находился в открытом доступе на таких платформах, как WhatsApp, Facebook и спортивные сайты, что создало потенциальные риски для национальной безопасности.

По словам экспертов в области кибербезопасности, устройство, которым пользуется министр обороны, должно быть максимально защищенным.

«Шансов на то, что кто-то не пытался установить шпионское ПО на его телефон, нет», — заявил бывший директор Национального центра контрразведки США Майк Кейси.

Бывшие и действующие должностные лица подчеркивают, что даже сотрудникам низшего уровня запрещено использовать личные телефоны для работы, а для высокопоставленных чиновников это правило является обязательным.

Также сообщается, что Хегсет регистрировался со своим личным номером на Airbnb, Microsoft Teams и Sleeper.com, что оставляло дополнительные цифровые следы.

Эксперты добавляют, что в настоящее время более 75 стран имеют доступ к коммерческому шпионскому ПО, а такие системы, как Pegasus, способны взламывать телефоны без участия пользователя (так называемые «атаки без кликов»).

Несмотря на шифрование в Signal, вредоносное ПО могло считывать информацию, которую министр набирал, еще до отправки сообщений.

Напомним, была информация, что Пит Хегсет делился секретными планами ударов по хуситам еще в одном чате Signal — с женой, братом и адвокатом.

Позже в Пентагоне опровергли сообщения о том, что министр обороны США якобы раскрыл секретную информацию об атаке на йеменских хуситов в чате мессенджера Signal.

Дональд Трамп заявил, что никого не будет увольнять из-за скандала с чатом в Signal.

Также Белый дом опроверг сообщения о поиске нового министра обороны вместо Пита Хегсета.

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