Законопроект, позволяющий сотрудникам НАЗК, налоговикам и таможенникам стать судьями ВАКС, а также ускоряющий повторное участие в конкурсе для тех, кто не сдал экзамен, не был включен в повестку дня

Верховная Рада не смогла включить в повестку дня рекомендованный к принятию законопроект, который снимает ограничения для кандидатов, в том числе в Антикоррупционный суд, не сдавших экзамен, на повторное участие в конкурсах в течение одного года.

Фото: rada.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

16 апреля Верховная Рада не включила в повестку дня законопроект №13114, который отменяет ограничения, препятствующие кандидатам, в том числе в Антикоррупционный суд, не сдавшим экзамен или не явившимся, повторно участвовать в конкурсах в течение одного года.

Включение в повестку дня поддержал лишь 221 народный депутат.

Напоминаем, как писала «Судебно-юридическая газета», председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов внес проект постановления о принятии за основу законопроекта №13114.

Также этим законопроектом предлагается снять ограничение, запрещающее быть кандидатами в судьи ВАКС сотрудникам НАПК, АРМА, налоговикам и таможенникам.

По мнению депутатов, необходимо убрать ограничение для кандидатов на должность судьи, которое не позволяет им повторно сдать квалификационный экзамен в течение года, в котором они его не сдали или проигнорировали, поскольку эти ограничения «кажутся необоснованными во время действия в Украине военного положения и при наличии большого количества судейских вакансий».

Речь идет о действующих ограничениях, закрепленных в части 9 статьи 74 и части 3 статьи 84 Закона «О судоустройстве и статусе судей». Они предусматривают, что кандидат на должность судьи, не явившийся на сдачу квалификационного экзамена без уважительных причин, отказавшийся от его сдачи или не сдавший его, может быть допущен к повторной сдаче такого экзамена не ранее чем через год. Кроме того, судья (кандидат) может обратиться в ВККС с заявлением о проведении его квалификационного оценивания не ранее чем через год с даты принятия Комиссией решения по результатам последнего квалификационного оценивания, за исключением случаев подачи судьей заявления о проведении оценивания для занятия вакансии в суде другой инстанции или другой специализации.

Действие этих норм предлагается приостановить на время военного положения.

Как писала «Судебно-юридическая газета», ВККС 19 марта утвердила рейтинг кандидатов на занятие вакантных должностей судей в Высшем антикоррупционном суде и список победителей конкурса. В него вошли только двое судей, хотя к участию в конкурсных процедурах было допущено 100 кандидатов на должности судей ВАКС и 61 кандидат на должности судей АП ВАКС.

Напоминаем, что по итогам проверки практических заданий кандидатов на должности судей АП ВАКС ни один из 19 претендентов на 10 должностей судей АП ВАКС в январе не смог набрать 75% от максимально возможного балла.

В целом конкурс на должности судей АП ВАКС 2023-2025 годов оказался неудачным даже для всех 11 судей ВАКС, планировавших сменить место работы.

В связи с появлением этого законопроекта в Раде, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Высшая квалификационная комиссия судей решила сдвинуть сроки подачи документов для участия в конкурсе на 10 вакантных должностей судей Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.

Согласно решению Комиссии, документы можно будет подать с 1 по 30 июня 2025 года (в ВККС ранее сообщали, что документы для участия в новом конкурсе на должности судей АП ВАКС можно подать с 1 по 30 апреля).

Напоминаем, как писала «Судебно-юридическая газета», этим же законопроектом 13114 Комитет по правовой политике предлагает отменить ограничения для определенных должностных лиц, в частности сотрудников НАПК, АРМА, таможенников и налоговиков, которые запрещают им претендовать на должность судьи Высшего антикоррупционного суда.

Также будет несколько упрощено ограничение для бывших прокуроров и сотрудников ГБР — вместо 10 лет будет установлен «ценз» в 5 лет. При этом ограничение в 10 лет сохраняется для сотрудников НАБУ и САП.

Кроме того, предлагается предоставить ВККС полномочия самостоятельно определять проходной балл тестирования по истории украинской государственности и урегулировать временное ограничение общего доступа к судейским досье (досье кандидата на должность судьи), а также декларациям родственных связей на период военного положения, если такие материалы содержат чувствительную информацию.

Еще одна новелла законопроекта заключается в том, что членам Высшей квалификационной комиссии судей предлагается предоставлять отпуск на 30 дней с выплатой помощи на оздоровление в размере должностного оклада, то есть 236 тысяч грн.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.