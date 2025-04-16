Апелляционный суд отменил оправдательный приговор по делу о сбыте наркотических веществ

Хмельницкий апелляционный суд отменил оправдательный приговор и заключил в тюрьму двух лиц за сбыт наркотических веществ.

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Хмельницкий апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокурора: отменил оправдательный приговор местного суда двум жителям Каменец-Подольского района, обвиняемым в незаконном приобретении, хранении с целью сбыта и незаконном сбыте амфетамина и каннабиса. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Вместо этого был вынесен новый приговор — признаны виновными в инкриминируемых преступлениях (один — по части 2 статьи 307, другой — по частям 1, 2, 3 статьи 307 Уголовного кодекса Украины) и назначено наказание в виде лишения свободы на 7 и 10 лет с конфискацией всего имущества, принадлежащего им, кроме жилья.

Апелляционный суд установил, что в 2020 году обвиняемые незаконно покупали и сбывали в г. Каменец-Подольский амфетамин и каннабис. Психотропные и наркотические вещества они продавали в автомобиле и в местах массового пребывания граждан — на территории рынка и автовокзала. В течение нескольких месяцев правоохранители проводили оперативные закупки и документировали правонарушения.

Однако Каменец-Подольский горрайонный суд Хмельницкой области пришел к выводу, что все представленные стороной обвинения доказательства не соответствуют требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины, поэтому признал обоих обвиняемых невиновными в совершении инкриминируемых преступлений.

С просьбой отменить оправдательный приговор и вынести обвинительный обратилась прокурор. По её мнению, суд необоснованно указал на подстрекательство к совершению преступления и безосновательно не учел надлежащие и допустимые доказательства вины обвиняемых.

Апелляционный суд повторно изучил доказательства по делу и выразил убеждение, что они получены в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, подтверждают наличие обстоятельств, которые подлежат доказыванию в уголовном производстве, в частности событие уголовного правонарушения (время, место, способ, последствия совершения уголовного правонарушения) и другие обстоятельства, которые имеют значение, являются надлежащими, допустимыми, достоверными, достаточными и в совокупности доказывают вину обвиняемых в совершении уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

«В производстве не установлено ни одного надлежащего, убедительного и объективного доказательства применения в отношении обвиняемых и других лиц в уголовном производстве, включая покупателей, запрещенных законом методов расследования, фальсификации доказательств, такие доказательства не были получены и в процессе судебного и апелляционного рассмотрения», — отметила коллегия судей.

С полным текстом приговора апелляционного суда по делу № 676/559/21 можно ознакомиться в Единый государственный реестр судебных решений.

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