Апеляційний суд скасував виправдувальний вирок у справі про збут наркотичних речовин

Хмельницький апеляційний суд скасував виправдувальний вирок і ув’язнив двох осіб за збут наркотичних речовин.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Хмельницький апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора: скасував виправдувальний вирок місцевого суду двом жителям Кам’янець-Подільського району, обвинуваченим у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та незаконному збуті амфетаміну й канабісу. Про це повідомляє пресслужба суду.

Натомість ухвалив новий вирок – визнав їх винними в інкримінованих злочинах (одного – за частиною 2 статті 307, іншого ­­– за частинами 1,2,3 статті 307 Кримінального кодексу України) та призначив їм покарання у виді позбавлення волі відповідно на 7 і 10 років з конфіскацією всього майна, яке є їхньою власністю, крім житла.

Апеляційний суд встановив, що у 2020 році обвинувачені незаконно купували та збували у м. Кам’янці-Подільському амфетамін і канабіс. Психотропи й наркотики вони продавали в автомобілі та в місцях масового перебування громадян – на території ринку й автовокзалу. Протягом кількох місяців правоохоронці здійснювали оперативні закупки та документували правопорушення.

Утім Кам’янець-Подільський міськрайонний суд Хмельницької області дійшов висновку, що усі надані стороною обвинувачення докази не відповідають вимогам Кримінального процесуального кодексу України, тому визнав обох обвинувачених невинуватими у вчиненні інкримінованих злочинів.

З проханням скасувати виправдувальний вирок та ухвалити обвинувальний до апеляційного суду звернулася прокурор. На її думку, суд необґрунтовано вказав на підбурювання до вчинення злочину та безпідставно не взяв до уваги належні й допустимі докази вини обвинувачених.

Апеляційний суд повторно дослідив докази у справі та висловив переконання, що вони одержані відповідно до вимог кримінального процесуального законодавства, підтверджують наявність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб, наслідки вчинення кримінального правопорушення) та інші обставини, які мають значення, є належними, допустимими, достовірними, достатніми, та у своїй сукупності доводять винуватість обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин.

«В провадженні не встановлено жодного належного, переконливого та об`єктивного доказу щодо застосування відносно обвинувачених та інших осіб в кримінальному провадженні, в тому числі покупців, заборонених законодавством методів розслідування, фальсифікації доказів, не здобуто таких і в процесі судового та апеляційного розгляду», – зазначила колегія суддів.

З повним текстом вироку апеляційного суду у справі № 676/559/21 можна ознайомитися у ЄДРСР.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.