В Минюсте напомнили особенности признания гражданина Украины недееспособным за границей

Южное межрегиональное управление Министерства юстиции напомнило особенности признания гражданина Украины недееспособным за границей.
Вопрос признания лица недееспособным приобретает особую юридическую чувствительность, когда оно находится на территории другого государства. В таких случаях важно знать: кто имеет право принимать решение, какое право применяется и какую роль играют международные договоры. Поскольку правовая ответственность не знает границ — как и обязанность государства защищать своих граждан.
Прежде всего, следует различать два ключевых понятия:
- правоспособность — способность иметь гражданские права и обязанности, которая возникает с момента рождения и продолжается до смерти и не зависит от возраста, пола, физического или умственного развития человека;
- дееспособность — способность самостоятельно приобретать права и нести юридическую ответственность, которая зависит от адекватной оценки человеком окружающей действительности, то есть от его умственного состояния.
Таким образом, в законодательстве существует нижний возрастной порог, с которого лицо становится полностью дееспособным.
Признание лица недееспособным — юридически сложная, но иногда необходимая процедура, в частности, если речь идет о болезни, старости или психических расстройствах.
Что говорит закон?
Согласно Закону Украины «О международном частном праве»:
Правоспособность и дееспособность физического лица определяются его личным законом (то есть законом страны, гражданином которой является лицо).
В случае возникновения правоотношений или обязательств вследствие причинения вреда — может применяться закон государства, где произошли эти действия (ст. 18).
Основания и правовые последствия признания недееспособности или ограничения гражданской дееспособности физического лица также регулируются личным законом этого лица. То есть — украинским, если речь идет о гражданине Украины.
Особого внимания требует ситуация, когда гражданин Украины проживает за границей. В этом случае применяются положения двусторонних международных договоров. Именно эти договоры определяют, кто имеет право рассматривать дело и каким образом оно должно решаться.
Пример — Украина и Польша
Статья 22 Договора между Украиной и Республикой Польша (1993 г.) о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам предусматривает определенную процедуру ограничения дееспособности или признания лица недееспособным (полное и частичное признание недееспособности), а именно:
При ограничении в дееспособности или признании лица недееспособным компетентным является суд того государства, гражданином которого является лицо.
Если польский суд установил основания для ограничения в дееспособности или признания недееспособным в отношении гражданина Украины, он уведомляет украинский суд.
Если в течение трех месяцев Украина не возражает, суд Польши может рассмотреть дело, но только при условии, что основания соответствуют украинскому законодательству. Решение обязательно пересылается в украинский суд.
Аналогичную норму содержит Договор между Украиной и Чешской Республикой от 2001 года (статья 23).
На что обратить внимание родственникам?
Если человек потерял способность самостоятельно действовать за границей, а вы — его родственник или опекун:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.