В Минюсте напомнили особенности признания гражданина Украины недееспособным за границей

Признание лица недееспособным — юридически сложная, но иногда необходимая процедура, в частности, если речь идет о болезни, старости или психических расстройствах.

Фото: kma.court.gov.ua

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Южное межрегиональное управление Министерства юстиции напомнило особенности признания гражданина Украины недееспособным за границей.

Вопрос признания лица недееспособным приобретает особую юридическую чувствительность, когда оно находится на территории другого государства. В таких случаях важно знать: кто имеет право принимать решение, какое право применяется и какую роль играют международные договоры. Поскольку правовая ответственность не знает границ — как и обязанность государства защищать своих граждан.

Прежде всего, следует различать два ключевых понятия:

- правоспособность — способность иметь гражданские права и обязанности, которая возникает с момента рождения и продолжается до смерти и не зависит от возраста, пола, физического или умственного развития человека;

- дееспособность — способность самостоятельно приобретать права и нести юридическую ответственность, которая зависит от адекватной оценки человеком окружающей действительности, то есть от его умственного состояния.

Таким образом, в законодательстве существует нижний возрастной порог, с которого лицо становится полностью дееспособным.

Признание лица недееспособным — юридически сложная, но иногда необходимая процедура, в частности, если речь идет о болезни, старости или психических расстройствах.

Что говорит закон?

Согласно Закону Украины «О международном частном праве»:

Правоспособность и дееспособность физического лица определяются его личным законом (то есть законом страны, гражданином которой является лицо).

В случае возникновения правоотношений или обязательств вследствие причинения вреда — может применяться закон государства, где произошли эти действия (ст. 18).

Основания и правовые последствия признания недееспособности или ограничения гражданской дееспособности физического лица также регулируются личным законом этого лица. То есть — украинским, если речь идет о гражданине Украины.

Особого внимания требует ситуация, когда гражданин Украины проживает за границей. В этом случае применяются положения двусторонних международных договоров. Именно эти договоры определяют, кто имеет право рассматривать дело и каким образом оно должно решаться.

Пример — Украина и Польша

Статья 22 Договора между Украиной и Республикой Польша (1993 г.) о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам предусматривает определенную процедуру ограничения дееспособности или признания лица недееспособным (полное и частичное признание недееспособности), а именно:

При ограничении в дееспособности или признании лица недееспособным компетентным является суд того государства, гражданином которого является лицо.

Если польский суд установил основания для ограничения в дееспособности или признания недееспособным в отношении гражданина Украины, он уведомляет украинский суд.

Если в течение трех месяцев Украина не возражает, суд Польши может рассмотреть дело, но только при условии, что основания соответствуют украинскому законодательству. Решение обязательно пересылается в украинский суд.

Аналогичную норму содержит Договор между Украиной и Чешской Республикой от 2001 года (статья 23).

На что обратить внимание родственникам?

Если человек потерял способность самостоятельно действовать за границей, а вы — его родственник или опекун:

узнайте, какие международные договоры подписаны между Украиной и соответствующей страной;

обратитесь в суд Украины (если есть основания), либо следите за действиями иностранного суда;

сохраняйте документы и соблюдайте сроки (3 месяца на ответ суда — критически важны).

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