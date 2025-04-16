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Польша поможет Украине подготовиться к переговорам с ЕС по одному из пунктов

13:11, 16 апреля 2025
Будет создана польско-украинская рабочая группа по вопросам подготовки к переговорам по 22 разделу права ЕС.
Польша поможет Украине подготовиться к переговорам с ЕС по одному из пунктов
Источник фото: mindev.gov.ua
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Украина и Польша создадут рабочую группу по вопросам подготовки к переговорам по 22 разделу права ЕС «Региональная политика и координация структурных инструментов».

Об этом шла речь во время встречи заместителя министра развития общин и территорий Алексея Рябикина с представителями Министерства фондов развития и региональной политики Республики Польша и Офиса польско-украинского развития Министерства.

Как отмечается, во время встречи стороны обсудили ключевые направления дальнейшего сотрудничества. В частности, подписания Меморандума о сотрудничестве между ведомствами, который планируется на 20 мая в Варшаве.

На данный момент уже разработан первый проект документа, который предусматривает ключевые сферы межведомственного сотрудничества. Среди них:

  • усиление способности Минразвития к подготовке к переговорному процессу с ЕС;
  • внедрение практик политики сплоченности и регионального развития ЕС в Украине;
  • разработка будущей модели управления структурными фондами ЕС в Украине;
  • использование структурных и инвестиционных фондов Европейского Союза;
  • усиление роли регионального и субрегионального уровня в формировании и реализации политики сплоченности;
  • подготовка новой системы регионального управления в Украине;
  • обмен опытом по разработке и внедрению информационно-коммуникационных систем для обеспечения подотчетности процессов восстановления и развития регионов и общин Украины;
  • формирование институциональной способности регионального и субрегионального уровня;
  • формирование кадрового потенциала, необходимого для эффективного использования средств структурных фондов ЕС;
  • усиление стратегического планирования субрегионального уровня.

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