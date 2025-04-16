Суд подтвердил штраф в 726,8 тысячи гривен за необоснованное включение расходов в налоговый учет

ФЛП оштрафован за ненадлежащий учет товаров.

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Контролирующим органом проведена документальная плановая выездная проверка плательщика по вопросам соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства, по результатам которой составлен акт и приняты налоговые уведомления-решения, которыми увеличена сумма денежного обязательства по налогу на доходы физических лиц, по военному сбору и налогу на добавленную стоимость, на основании чего применены штрафные санкции и предъявлено требование об уплате долга (недоимки) по единому взносу на общеобязательное государственное социальное страхование на общую сумму 726,8 тыс. гривен. Об этом сообщает налоговая служба в Полтавской области.

Судом приняты во внимание доводы контролирующего органа о том, что занижение плательщиком чистого налогооблагаемого дохода привело к занижению налоговых обязательств по налогу на доходы физических лиц, поскольку проверкой установлено завышение суммы стоимости приобретённых товарно-материальных ценностей, реализованных или использованных в производстве продукции за 2018–2021 годы, что произошло вследствие включения в их состав расходов на приобретённую продукцию, не реализованную в проверяемом периоде.

Во время проверки истцом не предоставлены какие-либо первичные и/или банковские документы (расходные накладные, акты выполненных работ, акты взаиморасчётов и информация о транспортировке и хранении товара), подтверждающие их использование в предпринимательской деятельности.

Суд отметил, что пункт 12 статьи 3 Закона Украины «О применении регистраторов расчётных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» №265/95-ВР от 06.07.1995 обязывает субъектов хозяйствования (как юридических лиц, так и физических лиц-предпринимателей (за исключением лиц, перечисленных в третьем абзаце данной нормы)) вести учёт товарных запасов и, в случае проведения проверки, предоставить документы (в бумажной или электронной форме), подтверждающие учёт и происхождение тех товарных запасов, которые на момент проверки находятся в месте продажи (хозяйственном объекте).

При этом до 01.01.2022 субъект хозяйствования был обязан предоставить такие документы во время проведения проверки, а после этой даты такая обязанность должна быть выполнена именно на начало её проведения (аналогичный вывод сформулирован Верховным Судом в постановлении от 27.08.2024 по делу № 300/2879/22).

Кроме того, Верховный Суд неоднократно высказывал правовую позицию о том, что обязанность контролирующего органа осуществлять проверку на основании первичных документов корреспондируется с обязанностью налогоплательщика хранить такие первичные документы и предоставлять их при проверке.

Факт предоставления истцом только на стадии судебного обжалования Выписки из инвентаризационной ведомости остатков товаров по состоянию на 01.01.2023 не опровергает факт совершения истцом нарушения подпункта 16.1.2 статьи 16, пункта 177.10 статьи 177 Налогового кодекса Украины в части несоблюдения плательщиком обязанности по учёту доходов и предоставлению подтверждающих документов о происхождении товара (в данном случае кваса и безалкогольных напитков), в связи с чем предоставленные плательщиком уже после завершения налоговой проверки доказательства такого учёта в виде Выписки из инвентаризационной ведомости остатков товаров по состоянию на 01.01.2023 судом не могут быть приняты во внимание как такие, что не соответствуют условиям допустимости доказательств в контексте статьи 73 КАС Украины.

При установленных судебным рассмотрением обстоятельствах отсутствия учёта товарных запасов кваса и безалкогольных напитков суд признаёт обоснованным вывод контролирующего органа о неподтверждении плательщиком факта использования в хозяйственной деятельности и/или наличия на остатках вышеуказанных напитков, поскольку согласно данным Единого реестра налоговых накладных и выручек регистратора расчётных операций, зарегистрированных по месту осуществления предпринимательской деятельности, реализация этих напитков не осуществлялась.

Таким образом, судом сформулирован вывод, согласно которому со стороны истца не предоставлено документального подтверждения использования приобретённых кваса и безалкогольных напитков в ассортименте в хозяйственной деятельности и/или наличия их на остатках по состоянию на 31.12.2022, в связи с чем операции по приобретению истцом вышеуказанных товарно-материальных ценностей не соответствуют сути разумной экономической причины по определению подпункта 14.1.231 статьи 14 Налогового кодекса Украины и приводят к необоснованному формированию налогового кредита, поскольку проверкой не установлено дальнейшей реализации и/или использования товаров в хозяйственной деятельности плательщика или их наличия на остатках.

Вследствие этого Полтавским окружным административным судом от 24 марта 2025 года по делу № 440/6501/24 отказано в удовлетворении иска физического лица-предпринимателя.Подписывайтесь на

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