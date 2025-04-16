В Англии и Уэльсе судьи получили доступ к инструментам ИИ, но есть ограничения

Судьям не рекомендуют использовать инструменты ИИ для юридического анализа.

Фото: lawgazette.co.uk

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Судьи в Англии и Уэльсе получили доступ к программному обеспечению с искусственным интеллектом на основе больших языковых моделей на своих персональных компьютерах. Об этом сообщила судебная служба судов и трибуналов Его Величества (HM Courts and Tribunals), передает Law Gazette

Доступность коммерческого продукта от Microsoft подчеркнута в обновленной версии судебного руководства по использованию ИИ, впервые опубликованного в конце 2023 года.

Руководство теперь включает такие термины, как «галлюцинация» и «агент ИИ». Также приведены советы по распознаванию материалов, сгенерированных с помощью ИИ.

«При условии соблюдения настоящих рекомендаций нет причин, по которым генеративный ИИ не мог бы быть потенциально полезным вторичным инструментом», — говорится в заключении документа. Потенциальные сферы применения включают краткое изложение больших объемов текста, при условии тщательной проверки точности. Инструменты ИИ также могут использоваться для подготовки презентаций. Однако судьям настоятельно не рекомендуется использовать их для юридического анализа: «настоящие общедоступные ИИ-чат-боты не выдают убедительного анализа или аргументации», — отмечается в документе.

Судей предупреждают, что «инструменты ИИ в настоящее время используются для создания поддельных материалов, включая тексты, изображения и видео». Признаками того, что представленные документы могли быть сгенерированы ИИ, являются:

ссылки на дела, которые не звучат знакомо, или имеют непривычные цитаты (иногда из США);

стороны ссылаются на разные группы судебной практики по одним и тем же правовым вопросам;

материалы не соответствуют вашему общему пониманию законодательства в данной области;

в тексте используется американская орфография или имеются ссылки на зарубежные дела;

содержание, которое (по крайней мере на первый взгляд) выглядит убедительно и хорошо написано, но при более внимательном изучении содержит очевидные существенные ошибки.

Обновленное руководство повторяет предупреждение: «Не вводите в общедоступный ИИ-чат-бот никакую информацию, которая еще не является общедоступной… Любая информация, введенная вами в общедоступный ИИ-чат-бот, должна рассматриваться как опубликованная для всего мира». Также указано, что информация, сгенерированная ИИ, «неизбежно будет отражать ошибки и предвзятость в обучающих данных, возможно, смягченные за счет применяемых стратегий выравнивания».

Данное руководство подчеркивает наличие частного ИИ-инструмента Microsoft — Copilot Chat, как часть обновлений всех судебных устройств.

«Пока должностное лицо судебной системы вошло в свой eJudiciary-аккаунт, данные, введенные в Copilot, остаются защищенными и конфиденциальными», — говорится в нем.

Введение, подписанное главным судьей, распорядителем судебных процессов, старшим председателем трибуналов и заместителем главы гражданского правосудия, рекомендует должностным лицам «информировать стороны в судебном процессе о том, что они несут ответственность за информацию, созданную с помощью ИИ, которую они представляют суду/трибуналу, так же, как и за любые другие виды доказательств».

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