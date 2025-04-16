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В Украине каждый третий пенсионер получает пенсию 3340 грн, хотя средняя выплата — 6341 грн

11:23, 16 апреля 2025
После индексации средняя пенсия составляет 6341 грн, однако каждый третий пенсионер сейчас получает 3340 грн пенсии.
В Украине каждый третий пенсионер получает пенсию 3340 грн, хотя средняя выплата — 6341 грн
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В Украине на начало апреля 2025 года насчитывается более 10 млн пенсионеров, а именно — 10 331 375 человек. Как сообщает Опендатабот, эта цифра почти на 177 тысяч меньше, чем в апреле 2024 года.

В то же время, как указано, средняя пенсия в Украине увеличилась до 6 341 грн после ежегодной индексации. В гривневом эквиваленте это на 10% больше, чем в прошлом году. Однако инфляция за этот же период составила 14,6% — то есть фактически пенсионные выплаты даже уменьшились, объясняют в Опендатабот.

Хотя средняя пенсия и составляет более 6 тысяч гривен, каждый третий украинский пенсионер получает только 3 340 грн пенсии. В целом это более 3 млн человек. В то же время, благодаря индексации, почти в 7 раз уменьшилось количество украинцев, чьи выплаты ниже 3 000 грн. Сейчас такую пенсию имеют 398 тысяч граждан (3,9%).

В то же время, согласно данным анализа, 1,5 млн украинцев (14,5% от общего числа) получают пенсию более 10 000 грн. Средний размер выплат в этой группе — 15 640 грн.

Еще около 3 миллионов (29%) имеют пенсии чуть выше средней по стране — 6 860 грн. Кроме того, 20% пенсионеров (2,1 млн человек) получают около 4 500 грн.

Самые высокие пенсии — в Киеве: 8 708 грн (на 37% больше средней). Далее идут Донецкая область — 7 814 грн (+23%) и Луганская область — 7 314 грн (+15%). Самые низкие выплаты — в Тернопольской области (4 931 грн) и Черновицкой области (5 100 грн).

Больше всего пенсионеров проживает на Днепропетровщине — 873 тысячи, в Киеве — 748 тысяч и в Харьковской области — 707 тысяч. Меньше всего пенсионеров — в Черновицкой области, всего 206 тысяч.

Стоит отметить, что почти треть всех украинских пенсионеров работает — 2,9 миллиона (28%). Их пенсионные выплаты в среднем составляют 6 863 грн.

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